Durante el último fin de semana, la provincia de San Juan fue escenario de una serie de controles de tránsito integrales desplegados en los cuatro puntos cardinales. Según el balance oficial, los operativos realizados entre el sábado 18 y el domingo 19 de abril culminaron con un total de 31 infracciones por alcoholemia positiva.
El 90% de los infractores por alcohol son hombres de 20 a 35 años
Los operativos se realizaron el 18 y 19 de abril en puntos estratégicos de la provincia. En lo que va del año, ya se radiaron más de 3.600 vehículos.