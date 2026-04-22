El 90% de los infractores por alcohol son hombres de 20 a 35 años

El perfil del infractor

Los datos recolectados arrojan una constante preocupante en el comportamiento vial de los sanjuaninos. El 90% de los conductores sancionados son hombres, cuya edad oscila mayoritariamente entre los 20 y 35 años.

En cuanto a los niveles de intoxicación, se informó que la mayoría de los casos detectados superan el gramo por ciento de alcohol en sangre. Uno de los hechos más alarmantes se registró en una motocicleta, donde el conductor arrojó un resultado de 1.70 g/l, cifra que excede ampliamente el límite de 0.20 g/l establecido para dicho vehículo.

Balance de los 120 días

Las cifras acumuladas desde el inicio de año hasta el 13 de abril reflejan la magnitud de los controles en la provincia. En este periodo se han registrado:

8.165 actas totales.

3.658 vehículos radiados de circulación.

614 alcoholemias positivas (encuadradas en el Art. 23°).

Desde los organismos de control recordaron que la ley vigente es estricta ante estos casos: frente a un resultado positivo, la autoridad está obligada a retener el vehículo y la licencia, además de disponer la demora del conductor por un máximo de 12 horas.