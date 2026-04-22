El Ministerio de Educación, en articulación con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, inicia la etapa 2026 del programa de alfabetización financiera “Cuentas Claras” con el desarrollo de los módulos restantes de la formación docente, que comenzarán el próximo 22 de abril y se extenderán hasta junio.
Inicia la etapa 2026 del programa "Cuentas Claras" de alfabetización financiera
La propuesta de alfabetización financiera empieza con nuevos módulos desde el 22 de abril, con la participación de 500 docentes y un cronograma de formación hasta junio.