Todos los partidos del Regional Amateur pasaron para el lunes

Los partidos de los equipos sanjuaninos del Regional Amateur fueron reprogramados por pedido de la Policía que tendrá un gran operativo para la FNS.

Los equipos sanjuaninos que participan del Torneo Regional Amateur disputarán la 5ª fecha de la fase de grupos. Los partidos que se habían previsto para el domingo fueron reprogramados para el lunes. La Policía pidió el cambio por el gran operativo que desarrollará en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

El nuevo cronograma de la fecha 5 quedó de la siguiente manera:

Domingo 17.30

  • Atlético Sarmiento vs. Árbol Verde de Jáchal
  • Paso de los Andes vs. General Belgrano
  • Unión vs. Marquesado
  • Peñaflor vs. Colón
  • Desamparados vs. Alianza

