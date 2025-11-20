Los equipos sanjuaninos que participan del Torneo Regional Amateur disputarán la 5ª fecha de la fase de grupos. Los partidos que se habían previsto para el domingo fueron reprogramados para el lunes. La Policía pidió el cambio por el gran operativo que desarrollará en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.
Todos los partidos del Regional Amateur pasaron para el lunes
