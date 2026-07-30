Un inconveniente vial genera importantes demoras en la circulación sobre la Avenida de Circunvalación (A014). Un camión perdió una gran cantidad de leños de madera sobre la calzada mientras transitaba por el Anillo Interno, lo que obligó a interrumpir el paso de los vehículos.
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Un camión perdió su carga de leña en la Avenida de Circunvalación
El hecho ocurrió en el Anillo Interno de la A014. La calzada quedó interumpida y la circulación es desviada hacia la calle General Acha.