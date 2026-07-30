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Un camión perdió su carga de leña en la Avenida de Circunvalación

El hecho ocurrió en el Anillo Interno de la A014. La calzada quedó interumpida y la circulación es desviada hacia la calle General Acha.

Un inconveniente vial genera importantes demoras en la circulación sobre la Avenida de Circunvalación (A014). Un camión perdió una gran cantidad de leños de madera sobre la calzada mientras transitaba por el Anillo Interno, lo que obligó a interrumpir el paso de los vehículos.

Ante esta situación y para evitar accidentes, las autoridades dispusieron el corte total de ese tramo. El tránsito está siendo desviado hacia la calle General Acha mientras se llevan a cabo las tareas de despeje de la ruta para restablecer la normalidad en la zona.

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