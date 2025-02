Preocupación por el alto ausentismo en las mesas de examen de materias previas

El alto grado de ausentismo en las mesas de examen de febrero generó una gran preocupación en el ámbito educativo. Silvia Fuentes, ministra de Educación, expresó su alarma ante la situación, destacando que es crucial comprender por qué tantos estudiantes no se presentan a rendir las materias. “Nos preocupa profundamente el número de chicos que no se presentaron a las mesas de examen. Esto abre un gran interrogante: ¿por qué los estudiantes no están estudiando en la secundaria?”, señaló Fuentes en una entrevista.