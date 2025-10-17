"
Por la Maratón contra el Cáncer de Mama modifican el recorrido de la RedTulum

El Ministerio de Gobierno, mediante la Coordinación de RedTulum y la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT), informó que durante la jornada del sábado 18 de octubre se registrarán modificaciones en los recorridos de diversas líneas de transporte público urbano, a raíz de dos eventos programados en la ciudad de San Juan.

Maratón de Lucha contra el Cáncer de Mama – 2025

El primer evento se desarrollará entre las 8:00 y las 13:00 horas. La concentración y salida será en calles San Luis y Av. Alem, frente al Sanatorio Argentino. El recorrido incluirá las arterias San Luis, España, Av. Libertador General San Martín, Urquiza, 25 de Mayo y Av. Alem, retornando al punto de partida.

Durante ese lapso, las unidades circularán por vías alternativas hasta la normalización del tránsito.

Líneas con modificaciones:

Albardón S.R.L.: 4 – 401 – 403 – 405 – 420

Alto de Sierra S.R.L.: 300 – D

El Triunfo S.A.: 320 – 321 – 323 – 341

Libertador S.R.L.: 140 – 141 – 142 – 162 – A

Mayo S.R.L.: 201 – 202 – 204 – 205 – 242 – C

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: 100 – 101 – 102 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – E – TEO1/2/3

Jubileo Universitario – 2025

Por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00 horas, se llevará a cabo el evento denominado “Jubileo Universitario – 2025”. La concentración y salida será en Av. Libertador y Urquiza, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El recorrido continuará por Av. Libertador (carril sur, sentido oeste-este), España, Av. José Ignacio de la Roza (carril sur) y Mendoza, finalizando en la Iglesia Catedral.

Durante este horario, las líneas modificarán sus trayectos habituales para garantizar la circulación segura de los participantes y el normal funcionamiento del sistema.

Líneas con modificaciones:

Albardón S.R.L.: 4 – 403 – 406 – 407 – 460

Alto de Sierra S.R.L.: 300 – 301 – 303 – 304 – 305 – D

El Triunfo S.A.: 321 – 323 – 340 – 341 – 345

Libertador S.R.L.: 162 – A

Mayo S.R.L.: 201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 213 – 214 – 242 – 243 – C

Nuevo Sur S.R.L.: 260

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: 100 – 102 – 104 – 121 – 122 – 123 – 125 – 127 – 129 – 130 – B – E – TEO1/2/3

