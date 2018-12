Polémica con un exjuez de la Corte: "La mujer que escracha, a veces sedujo para su beneficio"

"Los escraches no son la solución total. La mejor solución es el buen juicio. Donde el hombre tenga la posibilidad de defenderse", hasta ahí, las palabras lógicas de un juez que busca equidad. Sin embargo, Adolfo Caballero, el hombre de Justicia que hasta hace muy poco formó parte de la Corte sanjuanina, cometió un exceso, imperdonable en los tiempos que corren. "Porque a veces esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para obtener tal o cual beneficio particular y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso", lanzó, en el marco de las repercusiones que generó el caso Darthés. Sus palabras se volvieron virales de inmediato y los grupos sanjuaninos que forman parte de la lucha por el empoderamiento y la erradicación de la violencia contra la mujer, salieron a "escracharlo" en las redes sociales.













Fue en medio de una rueda de prensa en la que estuvo presente Canal 8. Caballero asumió: "Es cierto que es impactante que haya mujeres que han confesado que fueron acosadas sexualmente hace cinco, diez años y recién hablan ahora. Esto es producto del trabajo de la Justicia. Se va a hacer justicia, ya se hizo justicia. El autor indicado ya ha sido condenado por la sociedad, ya es suficiente".













Pero sus palabras fueron diluyendo el sentido de la lucha contra los malos tratos físicos, psicológicos y la eliminación de os prejuicios contra las mujeres. "Porque a veces las mujeres que escrachan usaron el arte de la seducción para un beneficio propio, y como no les fue bien, denuncian el acoso como forma de venganza", dijo. Sin embargo, en contraposición a su postura, este miércoles la fiscal Claudia Salica, salió a desmentir que el índice de falsas denuncias sea representativo. La integrante del Ministerio Público aseguró que son mínimas las denuncias que no prosperan, porque se puede demostrar a través de estudios psicológicos que las víctimas dicen la verdad.













A eso que dijo Caballero, se le sumó su opinión al respecto del escrache. "Me parece injusto. Hay que sufrir la condena de lo que uno no cometió simplemente porque alguien lo dice", sostuvo. Ante la insistencia de la prensa por la falta de celeridad en los casos que terminan por la reacción de las víctimas de hacer los hechos públicos, manifestó: "No es bueno que la opinión dominante sea la que acuse, la que condene y la que no pruebe. hay que brindar la posibilidad de la legítima defensa. Eso es respetar el derecho. Eso es ser justo, es dar a cada uno lo suyo", selló.