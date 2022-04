"Pirata" Olivares: "Es muy difícil reeducar a un animal salvaje"

Diferencia entre perros salvajes y callejeritos

“Los perros originalmente eran salvajes y vivían en jauría. Mientras más alejado de la civilización, más se comportan como su naturaleza les manda. Cuidan su territorio y sus posibles presas, y cualquier cosa que los amenace o crean que es una amenaza para su hábitat, lo tienen que eliminar.

Es mucho peor el comportamiento de un perro salvaje que el de un callejerito.

Los perros del campo ven poca gente y se manejan con código de lo salvaje, como sucedió en este caso. Cerca del basural, hay muchos perros que viven ahí y establecen órdenes y jerarquías y este operario pasó a ser una presa, ya sea porque lo vieron como una amenaza; porque lo vieron como comida o porque él los amenazó y atacaron”, explicó el “Pirata”.

¿Pueden ser reeducados?

“No es imposible, pero es muy difícil reeducar a un animal salvaje. El riesgo que conlleva después de reeducado, que en algún momento pueda tener una actitud de lo salvaje, porque está en sus genes. Es difícil reeducarlo y dárselo a una familia, yo lo tomaría con pinzas.

Hoy es necesario un lugar como una perrera, donde pueda estar tranquilos y que no representen un problema para la sociedad. No es la mejor solución, pero no podemos permitir que esto siga pasando porque hay muchísimos perros callejeros y jaurías, y va a seguir pasando”, aseguró.

¿Cómo actuar ante el ataque de perros?

“En el caso del rescatista es muy complicado, porque van a ataca a cualquiera que le represente una amenaza para lo que están haciendo, van a defenderse de la misma manera. Nunca hay que acercarse caminando o con un palo, salvo que sean varias personas, porque nunca van a atacar de frente, siempre de atrás y se van sumando los otros, de esta manera derriban a una persona.

Siempre hay que tratar de tener protegida la espalda contra una planta, yuyo, árbol o pared, lo que sea, así es más fácil manejarlo. Los perros van a mantener una distancia y si uno le grita van a sentir que les están haciendo frente. Nunca hay que escaparse y correr, porque eso les da la pauta que tenés miedo y vamos a ser vulnerables ante los perros”, concluyó.