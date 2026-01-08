Con la llegada de los días de lluvia, el Ministerio de Salud intensifica las recomendaciones destinadas a prevenir la proliferación del mosquito transmisor de diversas enfermedades, como el dengue, zika y chikungunya. Las autoridades sanitarias advierten que cualquier objeto que acumule agua puede convertirse en un foco de reproducción.
Piden reforzar las medidas de seguridad contra el dengue
La colaboración de la comunidad es clave para reducir los riesgos y cuidar la salud de toda la población.