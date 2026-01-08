Piden reforzar las medidas de seguridad contra el dengue

Entre las principales medidas preventivas, se destaca la importancia de colocar boca abajo o tapar botellas y recipientes en desuso, ya que el agua estancada favorece la presencia de huevos de mosquito. Asimismo, se recomienda desagotar periódicamente el agua de condensación de los aires acondicionados, cepillar y renovar diariamente el agua de los bebederos de mascotas y floreros, manteniéndolos siempre limpios.

También se insta a revisar patios y jardines, dando vuelta, tapando o eliminando objetos que puedan juntar agua tras las lluvias. En este sentido, mantener el pasto corto y controlar la acumulación de agua en hojas de algunas plantas resulta fundamental, porque los pastizales altos y superficies húmedas brindan refugio al mosquito.