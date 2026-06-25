"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > ayuda

Piden ayuda para encontrar a Mario Manuel Diez, desaparecido desde el 9 de junio

San Juan Te Busca emitió un pedido de colaboración para localizar a Mario Manuel Diez, de 56 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 9 de junio. Solicitan a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Las autoridades provinciales mantienen activa la búsqueda de Mario Manuel Diez, un hombre de 56 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 9 de junio, según informó el programa provincial San Juan Te Busca.

A través de un comunicado oficial, se difundieron las características físicas del hombre con el objetivo de facilitar su identificación y sumar datos que permitan avanzar en la búsqueda.

De acuerdo con la información brindada, Diez mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene contextura física pequeña, tez trigueña y ojos marrones. Además, posee cabello corto castaño, rostro ovalado, nariz recta, boca pequeña y labios delgados.

Al momento de su desaparición vestía un buzo azul, una campera deportiva negra, un pantalón tipo bombacha color verde y zapatillas grises con suela blanca.

Desde el programa provincial solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la Policía de San Juan o con las autoridades competentes.

La búsqueda continúa en marcha y las autoridades mantienen vigente el pedido de difusión para intentar dar con el paradero del hombre.

Temas