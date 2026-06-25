Piden ayuda para encontrar a Mario Manuel Diez, desaparecido desde el 9 de junio

Al momento de su desaparición vestía un buzo azul, una campera deportiva negra, un pantalón tipo bombacha color verde y zapatillas grises con suela blanca.

Desde el programa provincial solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la Policía de San Juan o con las autoridades competentes.

La búsqueda continúa en marcha y las autoridades mantienen vigente el pedido de difusión para intentar dar con el paradero del hombre.