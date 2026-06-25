Las autoridades provinciales mantienen activa la búsqueda de Mario Manuel Diez, un hombre de 56 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 9 de junio, según informó el programa provincial San Juan Te Busca.
Piden ayuda para encontrar a Mario Manuel Diez, desaparecido desde el 9 de junio
San Juan Te Busca emitió un pedido de colaboración para localizar a Mario Manuel Diez, de 56 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 9 de junio. Solicitan a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.