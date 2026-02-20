Picón y Andino se expresaron luego de la votación de la reforma laboral

“¿Por qué apoyamos el Régimen de Modernización Laboral? Nuestra decisión de votar a favor de este proyecto se fundamenta en la necesidad de transformar una realidad crítica: actualmente, el 45 % de la población activa trabaja en la informalidad”, expresó.

Picón sostuvo que el marco normativo vigente, con más de 50 años de antigüedad, “ha quedado obsoleto”, y defendió la iniciativa al considerar que integra jurisprudencia actual para brindar “claridad, previsibilidad y modernización a las relaciones laborales”.

La legisladora remarcó especialmente los beneficios que, a su entender, la reforma podría tener en la provincia al articularse con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según explicó, esta sinergia permitiría que el sector minero impulse a las MiPyMEs sanjuaninas, facilitando la reinversión en áreas estratégicas como la agroindustria, particularmente en la producción de pistacho, tomate y olivo.

Para Picón, estas medidas apuntan a fortalecer la competitividad y permitir que “el esfuerzo del productor se traduzca en crecimiento real”.

— Nancy Picón (@NancyPicn2) February 20, 2026

Cristian Andino: “Más precarización, menos derechos”

En la vereda opuesta, el diputado Cristian Andino, de Unión por la Patria, justificó su voto negativo con un mensaje contundente.

“No es moderna. No genera empleo. Hoy fui claro en el recinto: esta ‘reforma laboral’ repite recetas que ya fracasaron en los 90 y en 2001. Más precarización, menos derechos. El trabajo se crea con producción y desarrollo, no quitando derechos”, escribió.

Además, agregó: “La memoria también es parte del debate”, en alusión a los antecedentes históricos que, según su mirada, tuvieron consecuencias negativas para los trabajadores.

El mensaje del Presidente

Por su parte, el presidente Javier Milei también se expresó en la misma red social con un breve mensaje celebratorio:

“HISTÓRICO. Argentina será grande nuevamente. VLLC!”