Las personas privadas de la libertad del pabellón 8 del programa Jóvenes Adultos elaboraron huevos de Pascua de manera artesanal con destino a adultos mayores del Hogar Eva Perón, llevando su trabajo directamente a la comunidad. Esta acción se enmarca en el proyecto “Dulces Encuentros”, impulsado por el Servicio Penitenciario Provincial junto a Alta Tecnología Alimentaria.
Personas privadas de la libertad elaboraron huevos de Pascua para adultos mayores
Las personas alojadas en el Servicio Penitenciario, transformaron la capacitación recibida en acciones concretas a través de la producción artesanal y solidaria para el Hogar Eva Perón.