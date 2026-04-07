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Personas privadas de la libertad elaboraron huevos de Pascua para adultos mayores

Las personas alojadas en el Servicio Penitenciario, transformaron la capacitación recibida en acciones concretas a través de la producción artesanal y solidaria para el Hogar Eva Perón.

Las personas privadas de la libertad del pabellón 8 del programa Jóvenes Adultos elaboraron huevos de Pascua de manera artesanal con destino a adultos mayores del Hogar Eva Perón, llevando su trabajo directamente a la comunidad. Esta acción se enmarca en el proyecto “Dulces Encuentros”, impulsado por el Servicio Penitenciario Provincial junto a Alta Tecnología Alimentaria.

La propuesta tiene un como objetivo fortalecer la inserción social a través de actividades socioeducativas que integran capacitación y compromiso comunitario. En este sentido, el trabajo realizado por las personas privadas de la libertad trasciende el contexto de encierro y llega directamente a la comunidad.

A través de talleres de chocolatería, los participantes adquirieron herramientas laborales vinculadas al oficio y desarrollaron habilidades prácticas. Al mismo tiempo, incorporaron valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la empatía, fundamentales para su proceso de transformación personal.

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El proyecto contempla jornadas de convivencia que promueven el encuentro intergeneracional entre los jóvenes y los adultos mayores. Durante estas instancias, se generan espacios de diálogo, actividades recreativas y propuestas compartidas que fortalecen los vínculos sociales.

Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, destacó que"este tipo de acciones consolidan un enfoque de trabajo orientado a la inclusión y la construcción de oportunidades reales". "La articulación entre el sector público y privado permite que las políticas de reinserción tengan un impacto concreto en la vida de las personas y en la comunidad en general" concluyó Suárez

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