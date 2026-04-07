Personas privadas de la libertad elaboraron huevos de Pascua para adultos mayores

La propuesta tiene un como objetivo fortalecer la inserción social a través de actividades socioeducativas que integran capacitación y compromiso comunitario. En este sentido, el trabajo realizado por las personas privadas de la libertad trasciende el contexto de encierro y llega directamente a la comunidad.

A través de talleres de chocolatería, los participantes adquirieron herramientas laborales vinculadas al oficio y desarrollaron habilidades prácticas. Al mismo tiempo, incorporaron valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la empatía, fundamentales para su proceso de transformación personal.