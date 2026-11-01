Cruces de octavos del Clausura 2026: así quedaría el cuadro

FUENTE: tyc sports
River (4° B) vs. Lanús (5° A)
Argentinos (2° B) vs. Gimnasia (Mza) (7° A)
Vélez (3° A) vs. Barracas Central (6° B)
Parte baja del cuadro
Rosario Central (1°B) vs. Independiente (8° A)
Defensa y Justicia (4°A) vs. Belgrano (5°B)
Boca (2°A) vs. Sarmiento (7°B)
Gimnasia (3° B) vs. Newell's (6°A)
Fechas de los playoffs del Clausura 2026 y cómo se juegan
El calendario
- Octavos: fin de semana del 22 de noviembre.
- Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
El formato
- Los octavos, cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.
- En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.
- El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.