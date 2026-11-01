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Cruces de octavos del Clausura 2026: así quedaría el cuadro

El torneo Clausura ingresa en su fase final y empiezan a tomar forma los partidos para los octavos de final.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 ingresa en su etapa de definición y comienza a tomar forma el cuadro de los playoffs rumbo a la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Así está el cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Parte alta del cuadro

Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° B)

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River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos (2° B) vs. Gimnasia (Mza) (7° A)

Vélez (3° A) vs. Barracas Central (6° B)

Parte baja del cuadro

Rosario Central (1°B) vs. Independiente (8° A)

Defensa y Justicia (4°A) vs. Belgrano (5°B)

Boca (2°A) vs. Sarmiento (7°B)

Gimnasia (3° B) vs. Newell's (6°A)

Fechas de los playoffs del Clausura 2026 y cómo se juegan

El calendario

  • Octavos: fin de semana del 22 de noviembre.
  • Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.
  • Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
  • Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

El formato

  • Los octavos, cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.
  • En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.
  • El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.

FUENTE: tyc sports

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