Peritos sanjuaninos destrabaron un caso clave de robo automotor en Mendoza

Peritos sanjuaninos lograron identificar en Mendoza una camioneta con numeración adulterada, confirmando que tenía pedido de secuestro desde 2023 tras un trabajo técnico que resultó clave para la causa.

Un procedimiento técnico de alta complejidad terminó por esclarecer un caso de robo automotor que hasta ese momento no había podido resolverse en Mendoza. La intervención de peritos sanjuaninos fue determinante para identificar una camioneta cuya procedencia generaba dudas, luego de que las primeras pericias no lograran resultados concluyentes.

La investigación se centró en una Ford Ranger Raptor que presentaba irregularidades en sus números identificatorios. Ante la imposibilidad de recuperar esos datos mediante métodos convencionales, la Fiscalía de Instrucción N°39 de Mendoza solicitó la colaboración del equipo especializado del Registro Único de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA) de San Juan.

Frente a ese requerimiento, una comisión integrada por personal técnico se trasladó a la provincia vecina para avanzar con nuevas pericias. El trabajo incluyó análisis mecánicos, químicos y, especialmente, procedimientos electrónicos que permitieron profundizar la investigación.

La clave del procedimiento estuvo en la aplicación de un protocolo de identificación electrónica vehicular, que permitió acceder a la información almacenada en distintos módulos internos del rodado. A través de esa intervención, los especialistas lograron reconstruir los datos originales del motor, chasis y dominio, que habían sido previamente alterados.

El resultado confirmó que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2023, lo que permitió establecer su verdadera identidad y vincularla a una causa por robo automotor.

El avance no solo resolvió el interrogante sobre el origen del vehículo, sino que también aportó pruebas técnicas fundamentales para el proceso judicial en curso. La recuperación de la información original se convirtió en un elemento central para sostener la investigación.

El caso reflejó la importancia del trabajo articulado entre provincias frente a delitos complejos, especialmente en un contexto donde la adulteración de vehículos requiere cada vez mayor precisión técnica para ser detectada.

La intervención dejó un resultado concreto: un vehículo identificado, una maniobra delictiva al descubierto y un paso clave en una investigación que, hasta ese momento, permanecía sin resolver.

