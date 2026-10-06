Patentamiento de motos: por qué las ventas crecieron 57% y el rol del delivery

Para entender qué está detrás de este crecimiento, sanjuan8 dialogó con Fernando Lucero, delegado de ACARA Motos en la provincia, quien señaló que San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que están creciendo por encima de la media nacional.

Uno de los principales factores señalados por Lucero es el comportamiento de los precios. Según explicó, las motos prácticamente no aumentaron durante el último año, mientras que algunos modelos incluso registraron bajas.

“El precio de la moto no ha variado prácticamente desde hace un año, inclusive hay modelos que han bajado de precio”, había señalado Lucero en diálogo con sanjuan8.

Esta situación adquiere especial relevancia en los modelos de mayor demanda, principalmente los de 110 y 150 centímetros cúbicos, que concentran buena parte de las ventas.

A esto se suma una recomposición de los ingresos y el acceso a distintas alternativas de financiación. Lucero explicó que las tasas para financiar una moto se encuentran, en determinados casos, por debajo de la inflación y que también existen promociones mediante tarjetas de crédito.

De esta manera, para quienes cuentan con capacidad de financiación, la posibilidad de pagar una parte del vehículo y afrontar el resto en cuotas se convirtió en una herramienta que facilita el acceso.

La moto 110, entre el transporte y el trabajo

El crecimiento del mercado no significa necesariamente que los compradores estén optando por unidades de mayor valor. Por el contrario, los modelos de baja cilindrada continúan teniendo un peso importante en los patentamientos.

Una moto 110 cc representa para muchos compradores una alternativa para trasladarse diariamente, pero también se transformó en una herramienta de trabajo. En ese punto aparece uno de los fenómenos que el sector identifica con mayor fuerza durante este año: el crecimiento del delivery y de las tareas realizadas mediante aplicaciones.

La moto dejó así de ser únicamente un medio para ir y volver del trabajo. Para una parte de los compradores, también representa una inversión directamente vinculada con la posibilidad de generar ingresos.

Lucero había utilizado una comparación para explicar cómo cambió el acceso a estos vehículos en los últimos años: “Hace varios años atrás necesitabas cinco sueldos de un empleado de comercio para acceder a una moto 110. Hoy actualmente el sueldo de un empleado de comercio es prácticamente el valor de una moto 110”.

Otro elemento que aparece detrás del crecimiento es la comparación con otros medios de transporte. El precio del combustible y el costo del transporte público también forman parte de la ecuación que realizan los compradores.

“Cuando aumente el costo del combustible y el boleto del transporte público aumentan las ventas de motos”, sostuvo Lucero. En esa misma línea, el referente de ACARA explicó que algunos consumidores comparan el valor de una cuota mensual con el gasto que implica utilizar el colectivo de manera cotidiana.

“Prácticamente con el valor de una cuota de la moto es lo que paga en colectivo”, explicó.

El fenómeno provincial se desarrolla dentro de un mercado argentino que también muestra una evolución positiva. En septiembre se patentaron 80.113 motovehículos en todo el país, un 7,1% más que en agosto y un 35,1% más que en septiembre de 2025.

En el acumulado de enero a septiembre, el mercado nacional alcanzó las 668.077 unidades, con una mejora interanual del 40,7%.

San Juan, con sus 11.919 motos patentadas y un crecimiento del 57%, se ubicó por encima de esa media. Detrás de ese salto aparecen varios factores combinados: precios que se mantuvieron relativamente estables, financiación, modelos de baja cilindrada accesibles y una demanda que también está vinculada al trabajo, especialmente a través del delivery.