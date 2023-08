PASO: este martes inicia el escrutinio definitivo en San Juan

Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) expresaron que "las agrupaciones intervinientes en la elección pueden designar, aquí también, fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio y examinar la documentación. El Código Electoral Nacional no impone un plazo para su finalización, salvo en el caso de la elección presidencial con un plazo de no más de diez días corridos".

Del mismo modo, la DINE explicó que "en este escrutinio, cada junta electoral analiza mesa por mesa de cada distrito que le corresponde y cada una de las actas elaboradas por las autoridades de mesa".

Por último, la Dirección Nacional Electoral resaltó que se verifica "si el acta fue o no adulterada; si tiene o no defectos sustanciales de forma; si se acompaña por todos los demás actas y documentos correspondientes; si se admiten o rechazan las protestas; si el número de quienes votaron coincide con el número de sobres enviados por la autoridad de mesa y si los votos recurridos e impugnados son finalmente válidos o no".