Presión, soledad y decisiones débiles: la otra cara del liderazgo

No por falta de capacidad, sino porque la presión sostenida termina erosionando los reflejos básicos de conducción.

Decidir para apagar incendios

El primer síntoma de este desgaste no suele ser físico. Aparece en la calidad de las decisiones. Bajo tensión constante, el liderazgo tiende a volverse reactivo. Se prioriza apagar incendios por sobre construir procesos. La urgencia desplaza a la estrategia. El corto plazo se impone sobre la sostenibilidad.

image

No es una falla personal ni intelectual. Es el resultado de vivir demasiado tiempo en modo supervivencia. Cuando todo es urgente, nada es verdaderamente importante.

A ese fenómeno se suma otro aún más delicado: el deterioro de las relaciones laborales. La presión constante reduce el margen emocional del líder. Aparecen la irritabilidad, la desconfianza y la comunicación defensiva. Se escucha menos y se ordena más. Se confunde control con conducción.

De manera gradual, los equipos dejan de responder desde el compromiso y empiezan a hacerlo desde el miedo, la especulación o la conveniencia. La organización sigue funcionando, pero pierde vitalidad.

Un desgaste que no se nota de golpe

Este proceso no se manifiesta con un quiebre repentino. Es progresivo. Se expresa en pequeñas decisiones cotidianas: postergar conversaciones difíciles, evitar conflictos necesarios, delegar menos, rodearse de voces que no cuestionan.

Con el tiempo, el liderazgo se vuelve más solitario y el equipo más pasivo. En el ámbito público, esta situación se agrava por la exposición permanente. Cada decisión tiene impacto político, mediático y judicial. El error no solo cuesta gestión: también cuesta reputación.

En el sector privado ocurre algo similar cuando la presión por resultados no deja espacio para pensar.

El mito del “endurecimiento”

Frente a este escenario, aparece una idea equivocada: que la solución es endurecerse. Frases como “hay que bancársela” o “esto es para fuertes” circulan con frecuencia. Sin embargo, ese enfoque no solo es injusto, también es ineficaz.

El endurecimiento emocional puede servir de forma transitoria, pero a largo plazo profundiza el aislamiento y debilita a los equipos. La verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la capacidad de sostener claridad bajo presión.

image

La tensión muchas veces no puede eliminarse. Lo que sí puede evitarse es que degrade la conducción. Una primera clave es crear espacios reales de reflexión, libres de urgencia. Ningún líder decide bien si nunca puede pensar sin interrupciones. La agenda sin pausas no es eficiencia: es una receta para el error.

Otra clave es recuperar el valor de la conversación honesta. En contextos complejos, la confianza no es un lujo: es una necesidad. Y se construye con coherencia, previsibilidad y escucha. También es fundamental revisar la idea de que el líder debe absorber toda la presión en soledad. Compartir tensiones, delegar y construir criterio colectivo fortalece, no debilita.

Liderar sin romperse

El desgaste silencioso del liderazgo no aparece en los balances ni en los organigramas. Pero se paga caro: en malas decisiones, equipos desmotivados y proyectos sin rumbo. Reconocerlo no es una señal de debilidad. Es, probablemente, el primer acto de liderazgo responsable en tiempos de tensión permanente.

Porque liderar no es resistir hasta el límite. Es crear condiciones para seguir decidiendo bien, incluso cuando el contexto no acompaña.

Por Gabriel Rotter.