Orrego se reunirá con Ferraro por la obra pública de San Juan

El primer mandatario estará acompañado por Fernando Perea, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

“En cada uno de los encuentros que hemos tenido con funcionarios nacionales hemos manifestado nuestra vocación de diálogo y, sobre todo, nuestra defensa inclaudicable por los intereses de nuestra provincia. Confiamos en que saldremos con más certezas de este encuentro”, manifestó Orrego.

Este encuentro se da en el marco del anuncio de medidas que hizo semanas atrás el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, enfocadas en el ajuste del gasto público que, entre otros puntos, le pondrá fin a las licitaciones de obras públicas de acá en adelante. Además, se cancelarán proyectos no iniciados.

"El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado", dijo el ministro Caputo y agregó: "La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

Sobre el modelo futuro de desarrollo de obra pública, el titular de Economía adelantó que avanzarán con el proyecto de obras privadas: "Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".