San Juan > Marcelo Orrego

Orrego se reunió con autoridades de Fluor y conoció el modelo del proyecto Vicuña

El gobernador de San Juan se encuentra en Vancouver en el marco de su agenda institucional en Canadá vinculada al desarrollo de proyectos mineros.

Marcelo Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

El gobernador de Marcelo Orrego mantuvo una reunión en Vancouver con autoridades de la empresa Fluor Corporation, en el marco de su agenda institucional en Canadá vinculada al desarrollo de proyectos mineros.

Del encuentro participaron Leonardo Kaid, Vancouver General Manager; Peter Gopfert, Vicuna Project Director; Alex Azparrent, Vicuna Supply Chain Director; Fernando Figueroa, Vicuna Deputy Project Director; y Pablo Latus, Vicuna Project Process Manager.

Durante la reunión, los representantes de Fluor —firma que tiene a su cargo el diseño, la gestión de obra y las contrataciones asociadas a la construcción de la mina Vicuña en San Juan— presentaron al mandatario provincial un modelo 3D del proyecto. En la exposición se detallaron los principales aspectos constructivos de la futura mina, así como los procesos previstos para su desarrollo.

La presentación permitió visualizar de manera integral cómo se planifica la infraestructura del emprendimiento minero, uno de los proyectos que se proyectan para la provincia en los próximos años.

La visita del gobernador se enmarca en una serie de encuentros con empresas y actores del sector minero internacional durante su paso por Canadá, con el objetivo de seguir de cerca el avance de iniciativas vinculadas a la actividad y fortalecer vínculos con compañías que participan en proyectos en San Juan.

