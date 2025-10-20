"
Orrego presidió la entrega del Premio Domingo Faustino Sarmiento 2025

En un acto encabezado por Marcelo Orrego, se entregó el Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2025. Reconocieron a investigadores, estudiantes y docentes que impulsan el desarrollo científico local.

El Gobierno de San Juan celebró la duodécima edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2025, un reconocimiento al talento local que impulsa el desarrollo científico y tecnológico de la provincia. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el ministro Gustavo Fernández, el secretario Germán Von Euw y otras autoridades provinciales.

image

Durante la ceremonia, Orrego destacó la educación y la investigación como pilares para garantizar igualdad de oportunidades: “Estos premios reconocen a quienes, con esfuerzo y pasión, están construyendo el futuro de San Juan”.

image

En total, se entregaron $15 millones en premios distribuidos entre tesistas de grado, maestría y doctorado, además de tres menciones honoríficas.

Ganadores – Categoría Tesis de Grado

  • Mariano Figueroa HerreraGobernanza del Agua en San Juan: Democracia, Relaciones de Poder y Conflictos.

  • María Celeste OcampoEstrategias del neuromarketing aplicadas al plan de marketing en la gastronomía saludable.

  • Juan Manuel Reyna MelloEstación de Post-procesamiento de Imágenes Médicas Automatizada.

  • Francisco Zárate OjedaEstima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus.

  • Gabriel Góngora GaldeanoRefuncionalización del predio ex Bodega CAVIC.

  • Facundo Cortés ZmuttBase de datos científica para IA aplicada a mamografías.

  • Yasmin Noelia YafarLevaduras como agentes de control biológico en cebolla.

  • Nicolás Emmanuel DamianiMicrobiota intestinal de Ceratitis capitata para producción en biofábrica.

  • Sofía Alejandra GarayModelado matemático del biocontrol de levaduras contaminantes en vinos.

  • Angelina Scalia YanziEstrategias sustentables para alojamientos enoturísticos.

  • Victoria Notario GaticaImplementación del teletrabajo en Mipymes de San Juan.

  • Daniel Alejandro QuirogaModelamiento Geológico del Proyecto Minero Salamanca.

Categoría Tesis de Maestría

  • Zarina Rocío García RodríguezDiseño de un índice de jerarquización vial.

  • María Paula Pérez ArmendárizSostenibilidad en el Sector Salud. Propuesta de un Plan Estratégico.

Categoría Tesis de Doctorado

  • Belén HerediaFitorremediación con especies nativas del Monte sanjuanino.

  • Paula Andrea Miquelarena HollgerMarca química de formación de planetas en sistemas binarios.

  • Erick David TorresPirogasificación de residuos agroindustriales.

  • Ana María Blanco ÁvilaOrdenamiento territorial sostenible en el AMSJ.

  • Juan Abel GómezMonitorización y análisis continuo de cultivos para optimizar riego.

  • Luciana Maricel NarváezModelos de riesgo sísmico en Sarmiento.

Menciones Honoríficas

  • Francisco M. Zárate OjedaEstima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus.

  • Gabriel A. Góngora GaldeanoRefuncionalización del predio ex Bodega CAVIC.

  • Juan Abel GómezMonitorización y análisis continuo de cultivos para optimizar riego.

Además de los premios individuales, el Gobierno provincial anunció inversiones para fortalecer la ciencia local:

  • $90 millones para el programa “Sembrar Ciencia” en la Universidad Nacional de San Juan.

  • $50 millones para la Universidad Católica de Cuyo.

  • $40 millones para programas conjuntos con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Con esta edición, el Premio Domingo Faustino Sarmiento se consolida como el principal reconocimiento a la investigación en San Juan, impulsando el desarrollo científico, educativo y productivo de la provincia.

Durante su discurso, Orrego remarcó: “Es un día especial para entregar los Premios Domingo Faustino Sarmiento, que reconocen la excelencia y la trayectoria de quienes investigan y aportan al conocimiento. Desde el Gobierno seguimos apostando a la educación como política de Estado”.

