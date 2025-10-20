Orrego presidió la entrega del Premio Domingo Faustino Sarmiento 2025

Ganadores – Categoría Tesis de Grado
Mariano Figueroa Herrera — Gobernanza del Agua en San Juan: Democracia, Relaciones de Poder y Conflictos.
María Celeste Ocampo — Estrategias del neuromarketing aplicadas al plan de marketing en la gastronomía saludable.
Juan Manuel Reyna Mello — Estación de Post-procesamiento de Imágenes Médicas Automatizada.
Francisco Zárate Ojeda — Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus.
Gabriel Góngora Galdeano — Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC.
Facundo Cortés Zmutt — Base de datos científica para IA aplicada a mamografías.
Yasmin Noelia Yafar — Levaduras como agentes de control biológico en cebolla.
Nicolás Emmanuel Damiani — Microbiota intestinal de Ceratitis capitata para producción en biofábrica.
Sofía Alejandra Garay — Modelado matemático del biocontrol de levaduras contaminantes en vinos.
Angelina Scalia Yanzi — Estrategias sustentables para alojamientos enoturísticos.
Victoria Notario Gatica — Implementación del teletrabajo en Mipymes de San Juan.
Daniel Alejandro Quiroga — Modelamiento Geológico del Proyecto Minero Salamanca.
Categoría Tesis de Maestría
Categoría Tesis de Doctorado
Belén Heredia — Fitorremediación con especies nativas del Monte sanjuanino.
Paula Andrea Miquelarena Hollger — Marca química de formación de planetas en sistemas binarios.
Erick David Torres — Pirogasificación de residuos agroindustriales.
Ana María Blanco Ávila — Ordenamiento territorial sostenible en el AMSJ.
Juan Abel Gómez — Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimizar riego.
Luciana Maricel Narváez — Modelos de riesgo sísmico en Sarmiento.
Menciones Honoríficas
Además de los premios individuales, el Gobierno provincial anunció inversiones para fortalecer la ciencia local:
$90 millones para el programa “Sembrar Ciencia” en la Universidad Nacional de San Juan.
$50 millones para la Universidad Católica de Cuyo.
$40 millones para programas conjuntos con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Con esta edición, el Premio Domingo Faustino Sarmiento se consolida como el principal reconocimiento a la investigación en San Juan, impulsando el desarrollo científico, educativo y productivo de la provincia.
Durante su discurso, Orrego remarcó: “Es un día especial para entregar los Premios Domingo Faustino Sarmiento, que reconocen la excelencia y la trayectoria de quienes investigan y aportan al conocimiento. Desde el Gobierno seguimos apostando a la educación como política de Estado”.