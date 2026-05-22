Manchester City anunció la salida Pep Guardiola tras una década

El técnico español llegó a los “Citizens” en julio de 2016 y consolidó el ciclo más exitoso en la historia del club tras cosechar 20 títulos (una Champions League, seis Premier League, dos FA CUP, cinco Carabao Cup, cuatro Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

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En su despedida, Pep se mostró conmovido por su salida: "No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City".

En sus extensas palabras, Guardiola rememoró hitos deportivos como la consagración en Estambul, pero hizo especial hincapié en el factor humano y los momentos más oscuros que le tocó atravesar en suelo británico. “El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando tú también estabas allí”, reflexionó el DT.

Además, le agradeció a la institución de Manchester por la contención tras la perdida de su madre producto del Covid-19: “Recuerdo haber perdido a mi madre durante la pandemia y sentir cómo este club me ayudó a superarlo. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba”.

Y por último, le dedicó un párrafo especial a los futbolistas que pasaron por sus filas a lo largo de estos diez años de gestión. “Jugadores, no lo olviden: lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado”, sentenció. Con una última alusión a la mítica frase que selló su llegada junto al músico Noel Gallagher, el catalán cerró de manera contundente: “Tony Walsh dijo en su inolvidable poema que este es el lugar. Lo siento, Tony: este es mi lugar. Noel… tenía razón. Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos”.