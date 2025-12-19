Diputados aprobó la Ley de expropiación del terreno para la Zona Franca de Jáchal

El predio seleccionado cuenta con 110 hectáreas y reúne condiciones consideradas ideales para el desarrollo industrial y logístico. Se encuentra con acceso directo a la Ruta Nacional N° 150, cercano a líneas de alta tensión, protegido por defensas aluvionales y a una distancia adecuada de los núcleos habitacionales del departamento, lo que garantiza que su funcionamiento no afecte la vida cotidiana de los vecinos.

La elección del terreno fue resultado de un exhaustivo análisis realizado por la Comisión de Evaluación y Selección, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, que evaluó distintas alternativas antes de definir un polígono por su aptitud superior para impulsar la productividad de la futura zona franca.

Al presentar el tema, la diputada Alejandra Leonardo destacó que se trata de un punto estratégico con múltiples impactos positivos, ya que garantiza acceso a zonas urbanas sin interferir en la vida diaria y permite saldar una deuda histórica. “Hoy estar hablando de esto es de máxima importancia no solo para Jáchal, sino para todo San Juan”, remarcó.

Además, subrayó que los jachalleros “merecen este reconocimiento” tras años de lucha por el proyecto. Por su parte el diputado departamental Miguel Vega manifestó su apoyo a la iniciativa.

Cabe recordar que la Zona Franca en Jáchal estuvo frenada durante más de 30 años debido a la imposibilidad de la provincia de obtener el dominio del terreno de la ex estación del Ferrocarril Belgrano, ya que este era un requisito exigido por las autoridades nacionales para avanzar en el proceso. Por ello se decidió cambiar el lugar a este nuevo terreno que ya cuenta con aval legislativo. El equipo de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a cargo de Alfredo Aciar acompañó en el recinto durante el tratamiento del tema.