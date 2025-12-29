"
Choque y fuga: cómo sigue la causa tras la muerte del motociclista

Esta mañana fue imputado el conductor de la camioneta y quedó libre. Horas después, falleció el motociclista. Cómo continúa la causa.

Esta mañana, el conductor de la camioneta que protagonizó el accidente con una moto en Chimbas, fue imputado por lesiones culposas agravadas y por darse a la fuga y no asistir al motociclista Luis Fernando Agüero (30). En este contexto, Marcelo Jaime (47) quedó en libertad con restricciones, durante los 8 meses de investigación penal preparatoria que resolvió el juez.

Sin embargo, horas después, fuentes calificadas confirmaron a sanjuan8.com que el estado de salud de Luis se agravó y finalmente murió esta tarde.

Con este panorama, cambiará la situación judicial del conductor de la camioneta, tanto en su imputación como en las posibles penas en caso de ser encontrado culpable de los cargos.

En este contexto, el fiscal Francisco Nicolía pedirá una nueva audiencia de ampliación del objeto de la investigación, para modificar la calificación de la causa, al agravarse la situación. En la audiencia, Jaime pasará de ser imputado por lesiones culposas agravadas a homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con motor y por darse a la fuga. La primera tenía una sanción de 2 a 4 años de prisión y 2 a 4 años de inhabilitación.

Con esta nueva calificación, el imputado podría enfrentar de 3 a 6 años de prisión y de 5 a 10 años de inhabilitación para conducir.

Mientras tanto, el imputado permanece en libertad durante el proceso, como resolvió el juez esta mañana. Como no hay plazos urgentes para cumplir debido a que no se encuentra privado de su libertad y ante la proximidad de los feriados por Año Nuevo, se espera que en las próximas semanas la Oficina Judicial fije la audiencia.

