Choque y fuga: cómo sigue la causa tras la muerte del motociclista

En este contexto, el fiscal Francisco Nicolía pedirá una nueva audiencia de ampliación del objeto de la investigación, para modificar la calificación de la causa, al agravarse la situación. En la audiencia, Jaime pasará de ser imputado por lesiones culposas agravadas a homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con motor y por darse a la fuga. La primera tenía una sanción de 2 a 4 años de prisión y 2 a 4 años de inhabilitación.

Con esta nueva calificación, el imputado podría enfrentar de 3 a 6 años de prisión y de 5 a 10 años de inhabilitación para conducir.

Mientras tanto, el imputado permanece en libertad durante el proceso, como resolvió el juez esta mañana. Como no hay plazos urgentes para cumplir debido a que no se encuentra privado de su libertad y ante la proximidad de los feriados por Año Nuevo, se espera que en las próximas semanas la Oficina Judicial fije la audiencia.