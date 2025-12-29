Esta mañana, el conductor de la camioneta que protagonizó el accidente con una moto en Chimbas, fue imputado por lesiones culposas agravadas y por darse a la fuga y no asistir al motociclista Luis Fernando Agüero (30). En este contexto, Marcelo Jaime (47) quedó en libertad con restricciones, durante los 8 meses de investigación penal preparatoria que resolvió el juez.
Choque y fuga: cómo sigue la causa tras la muerte del motociclista
Esta mañana fue imputado el conductor de la camioneta y quedó libre. Horas después, falleció el motociclista. Cómo continúa la causa.