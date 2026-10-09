Orrego encabezó la tradicional Bendición de las Aguas

Durante el encuentro, Orrego destacó la labor cotidiana de los trabajadores de Hidráulica y expresó su reconocimiento por el compromiso con el funcionamiento del sistema de riego. “Tienen todo mi reconocimiento, mi respeto y mi cariño, y sepan que conozco de su trabajo diario, porque me ha tocado, siendo intendente, muchas veces observarlo y, en lo particular, ahora como gobernador, lo veo de manera constante”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario puso en valor las mejoras realizadas en la infraestructura hídrica y destacó la renovación de nueve compuertas. “Estas nueve compuertas que pudimos cambiar nos dan la oportunidad de que nuestros productores tengan la posibilidad de tener siempre esa tierra trabajando para el bien de los sanjuaninos”, sostuvo.

Orrego también remarcó la necesidad de asumir el cuidado del agua como una responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios y la comunidad. Al referirse al trabajo que se lleva adelante con la COPRE, señaló: “Estamos haciendo un trabajo arduo con COPRE, haciendo parte a todos los municipios de San Juan, porque este es un compromiso que tenemos que adoptar todos. San Juan es uno solo y, por supuesto, lo tenemos que cuidar, defender y proteger”.

Por su parte, el director de Hidráulica, Ginestar, saludó a los trabajadores del organismo y reafirmó el compromiso de avanzar en una nueva etapa para el sistema de riego provincial, luego de años de desinversión.

“Decirles que tienen un director que, con mucha convicción, va a seguir adelante en todas las tareas que nos proponga el sistema de riego para llevar adelante un nuevo modelo, un nuevo esquema de trabajo luego de tantos años de desinversión”, expresó.

Ginestar también hizo hincapié en los desafíos que plantea el cambio climático y en la responsabilidad que recae sobre los equipos que administran y distribuyen el agua de riego. En ese marco, felicitó al personal por su tarea diaria y los convocó a redoblar los esfuerzos para sostener el funcionamiento del sistema.

“Acá tienen el respaldo de todo el estamento político y estatal, y nuestro gobernador hace un gran trabajo para conseguir los recursos que le hacen falta a la provincia día a día, para que el sistema de riego vuelva a estar en lo alto”, afirmó.

La tradicional Bendición de las Aguas renueva así el reconocimiento al valor estratégico del recurso hídrico para San Juan. En una provincia donde la producción depende de una administración eficiente del agua, la conservación de la infraestructura de riego y el compromiso de los trabajadores resultan fundamentales para acompañar a los productores y cuidar un recurso esencial para las generaciones presentes y futuras.