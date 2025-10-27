"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Marcelo Orrego

Orrego: "El mejor socio de un presidente son los gobernadores"

Tras quedar segundo en las legislativas, el gobernador reflexionó sobre el resultado, valoró el rol de su espacio y ratificó su compromiso con los sanjuaninos. Además, pidió diálogo institucional con Milei.

Luego de las elecciones legislativas, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre los resultados. Lo hizo durante la entrega de 135 viviendas en el barrio La Majadita, en 9 de Julio, donde se mostró sereno, autocrítico y enfocado en la continuidad de la gestión.

El mandatario provincial se refirió al desempeño de su espacio político, Por San Juan, que logró conservar representación nacional con la banca de Fabián Martín, quien asumirá como diputado el próximo 10 de diciembre. “A mí no me define una elección ni un tropiezo, me definen las actitudes y lo que hago después”, afirmó ante la prensa.

Orrego destacó que su equipo “rompió con la polarización” que caracterizó a la campaña y remarcó que los legisladores electos defenderán “los intereses de la provincia por encima de cualquier interés partidario”. En ese sentido, aseguró sentirse conforme con el camino político elegido: “Estoy orgulloso del equipo que tengo y de los candidatos que pusieron lo mejor de sí”.

Te puede interesar...

El gobernador repasó su trayectoria, marcada por victorias y derrotas, para subrayar su visión sobre la política como proceso. “En mi vida me ha tocado perder y me ha tocado ganar. En 2007 perdí, en 2011 gané, en 2019 volví a perder y en 2023 me tocó ganar. Así es la vida”, sostuvo con tono reflexivo.

Mientras continúan las inauguraciones de obras —viviendas, centros de salud y caminos—, Orrego aprovechó para marcar diferencias con otros dirigentes locales. Sin nombrarlos directamente, apuntó contra sectores del justicialismo provincial: “Lo más importante es sentirse cómodo con el lugar que uno ocupa. Yo me siento cómodo con mis candidatos, sabiendo que van a defender los intereses de San Juan sobre cualquier interés partidario”.

Respecto a la relación con el presidente Javier Milei, el mandatario fue claro: “El vínculo no solo es necesario, sino deseable. Hay muchos temas que resolver y el mejor socio de un presidente son los gobernadores”. Con esa frase, Orrego volvió a tender puentes con la Casa Rosada en busca de diálogo institucional.

El gobernador también se refirió a las dificultades financieras que atraviesa la provincia, producto de la caída de transferencias nacionales. “Hoy administro el 60% de lo que administraban las gestiones anteriores, y así y todo estamos inaugurando casas, hospitales, centros de desarrollo infantil y de salud”, señaló.

Con el resultado electoral ya asumido, Orrego adelantó que buscará “la ingeniería necesaria” para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados provincial y garantizar la gobernabilidad. “Mi compromiso sigue siendo con los sanjuaninos. No nos define un resultado, nos define el trabajo que hacemos cada día”, concluyó.

Temas

Te puede interesar