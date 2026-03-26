Orrego dio inicio al IRONMAN 70.3: San Juan en escena internacional

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Desde la organización subrayaron que la provincia se ha convertido en una sede consolidada dentro del circuito internacional. Además, se resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado como uno de los factores clave para sostener el crecimiento del evento.

En términos deportivos, la convocatoria volvió a alcanzar el cupo máximo de inscriptos, con una fuerte presencia de competidores extranjeros. Este escenario garantiza visibilidad internacional y movimiento turístico durante todo el fin de semana.

Agenda del evento

Las actividades comenzaron con la apertura de la Expo IRONMAN en la Plaza del Bicentenario, acompañada por propuestas recreativas y capacitaciones.

El viernes continuará con acreditaciones, entrega de kits y charlas técnicas, mientras que el sábado incluirá la tradicional carrera IRONKIDS y el ingreso de bicicletas en el Dique Punta Negra. El domingo será el día central, con la largada desde Punta Negra y un circuito que recorrerá distintos puntos de la provincia, con llegada y premiación en la Plaza del Bicentenario.