San Juan volvió a posicionarse en el calendario internacional del triatlón con la presentación oficial del IRONMAN 70.3, una de las competencias más exigentes y reconocidas a nivel mundial. El lanzamiento se realizó en el Teatro del Bicentenario y confirmó el regreso del evento por quinta vez a la provincia.
Orrego dio inicio al IRONMAN 70.3: San Juan en escena internacional
El Gobiernador presentó oficialmente una nueva edición del IRONMAN 70.3, que reunirá atletas de más de 30 países y promete impacto deportivo, turístico y económico.