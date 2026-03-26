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Orrego dio inicio al IRONMAN 70.3: San Juan en escena internacional

El Gobiernador presentó oficialmente una nueva edición del IRONMAN 70.3, que reunirá atletas de más de 30 países y promete impacto deportivo, turístico y económico.

San Juan volvió a posicionarse en el calendario internacional del triatlón con la presentación oficial del IRONMAN 70.3, una de las competencias más exigentes y reconocidas a nivel mundial. El lanzamiento se realizó en el Teatro del Bicentenario y confirmó el regreso del evento por quinta vez a la provincia.

La actividad es organizada por World Triathlon Corporation y cuenta con respaldo del Gobierno provincial, junto al acompañamiento del sector privado. La competencia reunirá atletas de distintos puntos del país y del exterior, consolidando a San Juan como una plaza deportiva de referencia.

Durante el acto, el gobernador Marcelo Orrego destacó el valor del evento no solo desde lo deportivo, sino también por su impacto en la economía y el turismo. Remarcó que este tipo de competencias permiten mostrar la identidad productiva local, a través de propuestas vinculadas a la gastronomía y productos regionales.

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Desde la organización subrayaron que la provincia se ha convertido en una sede consolidada dentro del circuito internacional. Además, se resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado como uno de los factores clave para sostener el crecimiento del evento.

En términos deportivos, la convocatoria volvió a alcanzar el cupo máximo de inscriptos, con una fuerte presencia de competidores extranjeros. Este escenario garantiza visibilidad internacional y movimiento turístico durante todo el fin de semana.

Agenda del evento

Las actividades comenzaron con la apertura de la Expo IRONMAN en la Plaza del Bicentenario, acompañada por propuestas recreativas y capacitaciones.

El viernes continuará con acreditaciones, entrega de kits y charlas técnicas, mientras que el sábado incluirá la tradicional carrera IRONKIDS y el ingreso de bicicletas en el Dique Punta Negra. El domingo será el día central, con la largada desde Punta Negra y un circuito que recorrerá distintos puntos de la provincia, con llegada y premiación en la Plaza del Bicentenario.

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