San Juan inauguró nuevo Centro de Desarrollo Infantil y hay otros 14 en obra

En este contexto, el ministro de Familia y Desarrollo Humano destacó la magnitud de la red de atención que se está consolidando en la provincia. “Este CDI es el sexto en Rawson y el undécimo en la provincia. Además, tenemos 14 en construcción; ya están terminados los 13 restantes y solo resta la incorporación del mobiliario”, señaló.

Asimismo, explicó que estos edificios fueron diseñados específicamente para trabajar con la primera infancia. “Cuentan con mobiliario adaptado, baños, lavamanos y practicunas para niños desde los 45 días hasta los 4 años de edad. También desarrollamos un programa nutricional con especialistas y contamos con psicólogos, psicopedagogos y docentes. Hacemos especial hincapié en la estimulación temprana, mientras que el Ministerio se hace cargo del personal que trabaja en estos centros”, agregó.

La obra forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la primera infancia, entendiendo que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de las personas y para la construcción de una sociedad con más oportunidades.

Este nuevo establecimiento se incorpora a la red de Centros de Desarrollo Infantil impulsada por el Gobierno de San Juan en distintos departamentos de la provincia. Con su inauguración, ya son once los CDI finalizados y puestos en funcionamiento con fondos provinciales, distribuidos en cinco departamentos.

La continuidad de estas obras representó un importante desafío para la Provincia. Muchas permanecieron paralizadas durante meses luego de que el financiamiento nacional previsto dejara de ejecutarse. Frente a esta situación, el Gobierno de San Juan decidió asumir con recursos propios la finalización de los trabajos, garantizando la concreción de infraestructura esencial para las familias sanjuaninas.

La ejecución de estos espacios se desarrolló de manera articulada entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, consolidando una política pública que busca acercar más servicios y mejores oportunidades a los sanjuaninos.

Los Centros de Desarrollo Infantil brindan espacios seguros y adecuados para el cuidado, la nutrición, el juego y la estimulación temprana, favoreciendo el desarrollo integral de niños y niñas. Además, constituyen una herramienta clave para acompañar a las familias, permitiendo que madres, padres y cuidadores accedan a mayores oportunidades de estudio, capacitación y trabajo.

La obra

El nuevo edificio cuenta con una superficie aproximada de 240 metros cuadrados y dispone de acceso principal, área administrativa, cocina, lactario, deambulatorio, salas para niños de 2 y 3 años, comedor, sanitarios, sanitarios accesibles, patios internos y patio técnico.

Desde allí se brindará atención integral mediante asistencia nutricional, estimulación temprana y actividades de psicomotricidad, en un entorno diseñado bajo criterios de seguridad, accesibilidad e inclusión.

La infraestructura fue construida con estructura metálica sobre platea de hormigón armado e incorpora materiales especialmente seleccionados para el uso infantil, como pisos antigolpes y aislaciones térmicas y acústicas.

La puesta en funcionamiento de este nuevo Centro de Desarrollo Infantil refleja una decisión de gestión orientada a invertir en la primera infancia, fortalecer a las familias y generar más oportunidades para las futuras generaciones de sanjuaninos.