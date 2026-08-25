Avance en la UNSJ: abrirán un laboratorio para analizar el ADN del ambiente

La principal innovación del laboratorio radica en el estudio del "ADN del aire", una técnica que permite capturar e identificar material genético en suspensión dentro de un ambiente —como rastros de piel o saliva— para reconstruir la presencia y los hábitos de personas o animales en un lugar determinado. Esta herramienta reforzará el trabajo que la institución viene realizando en entomología forense, además de sumar líneas de investigación aplicadas al control biológico de plagas agrícolas y al manejo de insectos vectores de enfermedades.

El proyecto cuenta con el aporte fundamental de destacados investigadores repatriados de la Universidad de Reading (Reino Unido), como la Dra. Alejandra Perotti y el Dr. Henk Braig, quienes sumaron al equipamiento local tecnología avanzada de microscopía para estudios moleculares. Con este salto cualitativo, la FCEFN consolida sus equipos de investigación en red con centros de Europa, potenciando el alcance de la ciencia sanjuanina a nivel internacional.