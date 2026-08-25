La Universidad Nacional de San Juan dio un paso significativo en materia de desarrollo científico con la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular en las instalaciones del Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN). El nuevo espacio de investigación, ubicado en el predio de la ex Estación Belgrano, tendrá como eje central el desarrollo de las ciencias forenses y el análisis ambiental a partir de tecnologías de última generación.
Avance en la UNSJ: abrirán un laboratorio para analizar el ADN del ambiente
El Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la FCEFN puso en funcionamiento un espacio de investigación de vanguardia.