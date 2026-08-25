Cómo mejorar un mal hábito que quita energías

La evasión constante resulta muy costosa a nivel práctico. La costumbre consume recursos mentales útiles para otras actividades. La investigadora Fuschia Sirois lleva 25 años analizando el tema. La experta sostiene que el estrés crónico daña la salud física o mental.

Las consecuencias incluyen problemas digestivos, soledad, baja autoestima o un sistema inmunológico debilitado. Lanna, una instructora de pilates alemana, sufrió dolores de estómago frecuentes por sus preocupaciones. La mujer pidió usar un seudónimo por motivos de privacidad.

Los motivos

Los especialistas en psicología reducen las causas a dos motivos principales en personas sanas. Las emociones negativas asociadas a ciertas tareas generan rechazo. El miedo a un mal resultado también paraliza la acción.

El perfeccionismo impide responder mensajes simples. El miedo al rechazo evita conversaciones necesarias con amistades. Saripalli nota una menor tolerancia social a las decisiones definitivas.

El exceso de responsabilidades agrava el cuadro. El uso incesante del teléfono celular funciona como una distracción permanente. Los problemas subyacentes más graves requieren atención profesional. Sirois recomienda consultar con un médico ante sospechas de depresión o trastornos de ansiedad.

Los diagnósticos precisos traen alivio. Lanna descubrió su autismo junto con un déficit de atención. Friebe relacionó sus dificultades con problemas metabólicos o síntomas depresivos. "Era casi como si me faltaran ingredientes", graficó la conductora.

Posibles estrategias

Reconocer las ganas de postergar algo ayuda a regular las emociones. Buscar asistencia profesional mejora los hábitos diarios. Dividir las tareas en partes minúsculas resulta más efectivo frente a las obligaciones abrumadoras.

Construir confianza requiere pasos muy pequeños. Algunas personas comienzan su rutina de ejercicios conduciendo hasta el gimnasio sin entrar al edificio. El hábito se forma de manera gradual para vencer la procrastinación.

La culpa empeora la parálisis inicial. Sirois recomienda la autocompasión para retomar el rumbo. "A menudo, anticipamos que las cosas van a ser mucho peores de lo que son", aclaró la investigadora.

Encontrar un sentido a las obligaciones facilita el proceso. Un cuarto ordenado brinda comodidad diaria. Las conversaciones difíciles mejoran la capacidad para manejar conflictos futuros. Resolver problemas médicos previene complicaciones graves.