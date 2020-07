Qué opinan los expertos sobre los positivos de PCR en pacientes que ya tuvieron Covid-19

El tercer caso en San Juan reanimó una polémica que se da a nivel mundial sobre la eficacia del método de PCR. Aunque poco se ha escuchado de estos casos, hubo estudios realizados a personas que ya cursaron la enfermedad del Covid-19 y volvieron a resultar positivos en sus hisopados.

Este fue precisamente el caso del camionero sanjuanino que tuvo dos PCR positivas en esta última semana y selló su diagnóstico este miércoles con un negativo. Ante la duda del posible "recontagio" las autoridades locales consultaron a especialistas del Ministerio de Salud Pública de la Nación al respecto.

Elevaron un informe el mismo lunes, detallado por la jefa de Epidemiología Mónica Jofré, sobre los acontecimientos registrados en San Juan por el transportista que volvió a dar positivo en un control.

¿Cómo lo descubrieron? Porque, por protocolo, los choferes de camiones que ingresan a la provincia están obligados a someterse a cuatro tests: un análisis serológico (IGG/IGM) conocido como "test rápido", un estudio de laboratorio de PCR (cuyo análisis es más profundo y acabado, y su resultado puede tardar hasta un día). Luego, se repite la ecuación.

En el caso del transportista que volvió a dar positivo, luego de haber sido dado de alta Covid en mayo; dos semanas después retomó a sus actividades como trabajador de ruta. A su regreso en un viaje a Santa Fe, provincia con circulación viral y 568 casos acumulados, resultó negativo en serológico y positivo en PCR.

Este resultado, sembró dudas en Salud Pública sobre el panorama que estaban atravesando y obligó a las autoridades a consultar a los expertos en Nación. Según explicó Jofré, "pudo haber ocurrido que en el organismo de la persona pudieron quedar partículas virales durante meses. Esas partículas pueden ir fluctuando y por alguna razón fueron detectadas al momento de un nuevo test". Pero la ciencia va más allá en esta duda.

En el organismo de la persona pudieron quedar partículas virales durante meses. Esas partículas pueden ir fluctuando y por alguna razón se reactivan En el organismo de la persona pudieron quedar partículas virales durante meses. Esas partículas pueden ir fluctuando y por alguna razón se reactivan Mónica Jofré, jefa de Epidemiología

Lo cierto es que la bibiografía Covid está siendo reconsiderada con el paso del tiempo. Nada es permanente y los estudios van cambiando las perspectivas y los resultados. No hay nada seguro en este campo y en eso están todos de acuerdo, por eso a lo largo del mundo siguen experimentando con el virus Sars- Cov2.

Para comenzar con la explicación de lo que se cree actualmente sobre los estudios PCR, es válido poner en consideración que este estudio no fue pensado para realizar "diagnósticos de Covid", pero debido a su sensibilidad frente a los cultivos, esta técnica ganó terreno y se quedó con ese puesto.

Lo que dicen algunos estudios

Una explicación sobre la reacción de la PCR en un cuerpo que ya tuvo el virus sería la expresada por el experto argentino Eduardo López, que dijo: “Encontrar una PCR positiva no implica que el individuo tenga partículas virales infectantes”. La PCR puede detectar restos de genoma viral y no tener partícula viral infectante (es decir que no contagia) y eso se ve probablemente en los asintomáticos. También, en los individuos que se recuperaron, en quienes muchas veces se registran hisopados positivo, pero el cultivo viral es negativo”.

La PCR puede detectar restos de genoma viral y no tener partícula viral infectante La PCR puede detectar restos de genoma viral y no tener partícula viral infectante Eduardo López, experto epidemiológico

En su investigación, López destaca que “la PCR habla de la presencia de virus, pero no determina si está activo. El ARN viral que supuestamente detecta, puede no indicar la presencia de virus infeccioso”.

Para otro experto en la materia, la contaminación cruzada puede ser clave. Emilio Bouzas sostiene que, “puede ocurrir que al repetirse un hisopado positivo de PCR (como en el caso del camionero sanjuanino), de negativo, o se estudie al paciente con un test serológico y no se detecte el virus. Esto puede ocurrir por dos causas: Por contaminación cruzada en el procesamiento de la muestra o porque la técnica no es suficientemente específica”.

El PCR positivo en un paciente recuperado puede ocurrir por dos causas: Por contaminación cruzada en el procesamiento de la muestra o porque la técnica no es suficientemente específica” El PCR positivo en un paciente recuperado puede ocurrir por dos causas: Por contaminación cruzada en el procesamiento de la muestra o porque la técnica no es suficientemente específica” Emilio Bouzas

Si miramos hacia el mundo, en una publicación realizada en el "Journal of Medical Virology" , mostró que "29 de 610 pacientes en un hospital en Wuhan tenían de tres a seis resultados de pruebas que cambiaron entre "negativo", "positivo" y "dudoso".

Otro ejemplo se basa en un estudio de Singapur en el que se realizaron pruebas a diario en 18 pacientes y la mayoría pasó de "positivo" a "negativo" y a "positivo" nuevamente, al menos una vez, y hasta cinco veces en un paciente.

También, los expertos de Public Health England realizaron varias pruebas al respecto y determinaron que "ninguna prueba puede ser 100% precisa". En su estudio, explicaron que "muy ocasionalmente, una prueba de anticuerpos puede dar un resultado falso positivo (lo que sugiere que las personas tienen anticuerpos Covid-19 cuando en realidad no lo tienen) debido a la reactividad cruzada con coronavirus distintos del SARS-CoV-2, por ejemplo".

Estos son algunos de los ejemplos en los que se realizó la prueba de los positivos en PCR a pacientes que ya cursaron la enfermedad. Nación se quedará con el fichero del camionero sanjuanino y expresará su conclusión.