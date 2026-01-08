Operativos por las lluvias: refuerzan viviendas y no se registran evacuados

Las intervenciones consistieron principalmente en la entrega de materiales para reforzar techos de viviendas y prevenir filtraciones, especialmente en zonas que históricamente se ven afectadas por las inclemencias climáticas. Esta asistencia primaria se concentró en sectores de los departamentos Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Zonda, Ullum y Rawson.

La subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, informó que este tipo de acciones continuarán mientras se mantenga el alerta meteorológica, destacando la importancia de anticiparse a posibles complicaciones. En ese sentido, remarcó que hasta el momento no fue necesario evacuar a ninguna familia ni se registraron pedidos adicionales de asistencia por parte de los municipios.