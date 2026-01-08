Ante las alertas por lluvias emitidas por el Servicio Meteorológico, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, desplegó desde la tarde del miércoles 7 de enero una serie de operativos preventivos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de minimizar el impacto del mal tiempo.
Operativos por las lluvias: refuerzan viviendas y no se registran evacuados
sta asistencia primaria se concentró en sectores de los departamentos Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Zonda, Ullum y Rawson.