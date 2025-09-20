Garrafa Hogar finaliza su recorrido anual con visitas a ocho departamentos

Cronograma de actividades
- Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio
09:00 a 11:00 hs – Plaza de Majadita
11:30 a 13:30 hs – Plaza Palmares
- Martes 23 de septiembre – Calingasta (Operativo San Juan Cerca)
09:00 a 10:00 hs – Barreal
10:30 a 11:00 hs – Sorocayense
11:30 a 12:00 hs – Tamberías
12:30 hs – Villa Calingasta
- Miércoles 24 de septiembre – Jáchal
09:00 a 09:30 hs – Unión Vecinal de Niquivil
10:00 a 10:30 hs – Club Juventud Unida (Barrio Olivares, Huaco)
10:40 a 11:00 hs – Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)
11:40 a 12:20 hs – Plaza del Barrio 28 de Agosto
12:30 a 13:10 hs – Sede de la Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I)
13:30 a 14:00 hs – Barrio Malvinas (esquina de calles Eugenio Flores y Rosario Gómez)
14:30 a 15:00 hs – Unión Vecinal Villa Mercedes
- Jueves 25 de septiembre – Angaco
09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal Las Tapias (calle 21 de Febrero s/n, Las Tapias)
11:30 a 13:30 hs – Barrio Municipal (plaza ubicada en calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)
- Viernes 26 de septiembre – Caucete
09:00 a 11:00 hs – Pozo de los Algarrobos (Barrio Conjunto 5)
11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Los Médanos (Manzana D, Casa 16)
- Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía
09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal San Judas Tadeo (calle Ricardo Gutiérrez, manzana A, casa 7)
11:30 a 13:30 hs – Barrio ARA San juan (manzana A, casa 7)
- Lunes 29 de septiembre – Sarmiento
09:00 a 10:00 hs – Centro Cultural de Media Agua
10:30 a 11:30 hs – Plaza Tres Esquinas
12:00 a 13:00 hs – Capilla San Carlos
- Martes 30 de septiembre – Valle Fértil
08:30 hs – Plaza de Chucuma
09:30 hs – SUM de Astica
11:50 hs – Plaza de Usno
13:20 hs – Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)