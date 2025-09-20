Garrafa Hogar finaliza su recorrido anual con visitas a ocho departamentos

El operativo es coordinado por la Dirección de Defensa al Consumidor, en conjunto con empresas mayoristas, y tiene como finalidad garantizar el acceso al gas como un derecho esencial, especialmente durante la temporada invernal. La iniciativa se enmarca en el Plan de Contención Invernal Anticipada, pensado para mitigar el impacto de las bajas temperaturas y ofrecer garrafas hasta un 40 % más económicas que en el mercado.

Desde su implementación, el programa permitió que miles de familias pudieran mantener el abastecimiento de gas a un precio accesible. En esta edición, ya se han vendido más de 8.200 unidades, consolidando al Programa Garrafa Hogar como una política pública clave en beneficio de la comunidad sanjuanina.