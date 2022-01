Niños con Covid: "En San Juan, todavía hay padres que se resisten a la vacuna"

En San Juan, las autoridades sanitarias aseguraron a sanjuan8.com que hubo un aumento marcado de casos en niños, principalmente en los no vacunados. Si bien, los cuadros que se han presentado no han sido graves, sino más bien leves, remarcaron la importancia de aplicar las dosis necesarias para prevenir cualquier tipo de dificultad por el covid-19.

"El comportamiento de los pacientes viene siendo similar al de las cepas anteriores. Presentan fiebre, diarrea y dolores de cuerpo. El virus se presenta entre 3 y 5 días, y luego cede. Generalmente, en el área de pediatría no hemos tenido complicaciones porque, afortunadamente, cede en forma espontanea", remarcó a este medio, la encargada de Pediatría de Salud Pública, Mónica Camargo. También resaltó que se ha alertado la presencia de manchas en la piel, en el caso de los niños.

En los días anteriores, se han reportado hasta 6 casos de internaciones pediátricas de niños que presentaron comorbilidades, cuyos factores pudieron agravar su cuadro. Por lo tanto, se decidió su internación para la asistencia de oxígeno e internación. "Es cierto que se está viendo más casos de chicos infectados. Han crecido los contagios, pero no han sido cuadro graves, por ahora. Desconocemos cuántos son los casos reales porque hay chicos que no se hisopan, entonces podría hacerse un estimativo de tres o cuatro niños por familia, en algunos casos. También es cierto que hay chicos que no se han contagiado teniendo padres con covid", dijo Camargo.

La verdadera preocupación pasa por la resistencia que aún hay en padres por colocarle la vacuna a los niños. "La mayoría de los chicos no están vacunados, es posible que llegue al 45% en San Juan. Cuando les preguntamos a los padres si los chicos tienen colocadas las dosis, ellos responden que sí, pero todavía hay padres que resisten vacunar a los niños. Es difícil que cedan porque es complicado que adquieran confianza, pero con el tiempo tenemos que terminar todos vacunados", manifestó la especialista.