Museo Franklin Rawson: actividades por vacaciones de invierno

El museo abrirá sus puertas en su horario habitual: de martes a domingo, de 12 a 20 y con visitas guiadas a las 16 y 18 horas.

Para más información, comunicarse al 4200598 (Interno 106).

Cronograma de actividades

Muestras

Sala 1: Sugo Escultor “Tradición, Ensayos y Legado”. Curadores:

Silvina Martínez y Euardo Peñafort

Sala 2: Daniel Santoro “Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros”.

Curador Alberto Sánchez Maratta

Sala 3: Mariana Juárez “Falsa tormenta” Curador: Nelson Cuello

Martes a domingo | de 12 a 20

Entrada general: $200

Jubilados y estudiantes: $100

Menores de 12 años no abonan entrada

Visitas guiadas: 16 y 18 horas

Domingo: entrada libre y gratuita

Música en vivo: “Padres Progres” y “Naranja Gris”

-Padres Progres: en el repertorio se cuentan versiones de clásicos del rock nacional y composiciones propias. La banda está integrada por Leandro Gómez: batería, Juan Pablo Rodríguez: guitarra / Coro, Alejandro Reinoso: Teclado, Exequiel Gómez: Bajo, Germán Vidable: Voz

-Naranja Gris: en su repertorio incluye distintos géneros como Reggae, Ska, Rock, Blues. La banda está compuesta por Fede García en batería y voz, Marcelo Vega en Bajo, Héctor "Gunu" Benitez en Guitarra y Lucas Olivera en trompeta.

Sábado 8 de julio | 20:00 | Auditorio del Museo

Teatro

-Episodio III: La venganza de Giselle. Obra de cumbia-teatro dirigida por Giselle Slavutzky. Elenco Giselle y las Willis. Participan Julia De Nardi, Flavia Moncunill, Mifi Segovia y la asistencia de dirección de Martina Leila Rosalez.

Sinopsis: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, Giselle muere de desilusión. “Él”, “el tipo ese”, le había dejado estrujada la cadera y le había robado una canción. Es bien sabido que las mujeres que mueren de desilusión vagan eternamente en pena; en el limbo, Mirtha y las willis llevarán a Giselle a la redención.

Domingo 16 de julio | 19:00

Ciclo de Cine Alemán

El Museo Franklin Rawson y Fundación Instituto Alemán invitan al ciclo de cine para las infancias y la juventud.

-Sin fronteras

Cine no verbal para niños y niñas a partir de 6 años. Compilado de cortos. Cuenta siete historias sobre la libertad y la amistad. Lo especial de estas historias es que todos los niños pueden entenderlas, independientemente de su origen y su idioma. Para contar sus historias, la película recurre solamente a los medios del cine, sin narración ni diálogos. Aun así, trata temas importantes como la amistad y la confianza, el miedo de lo desconocido y de la vida en un nuevo mundo, y los relata la manera de llegar y conmover a tanto niños como adultos.

Martes 11 y 18 de julio | 18:00

Entrada libre hasta completar la capacidad de la sala.

-Los Granos de Pimienta

Largometraje de ficción con subtítulos en español. Esta vez se enfrentan a la malvada mafia internacional de la basura, quien no sólo sigue llevando a cabo sus delitos libremente, sino que también quiere robarse los valiosos resultados de las investigaciones de una bióloga marina. ¡Pero los bandidos no tomaron en cuenta a estos jóvenes detectives en sus planes! ¿Los océanos como un basurero gigante? ¡El biólogo marino Jaswinder no podría permitir esto!

Martes 18 de julio | 18:00

Actividades lúdicas y didácticas en relación a la muestra Sugo Escultor. “Tradición, Ensayos y Legado” y la colección permanente

-Construyendo Formas

Dispositivo interactivo para niños y familias. Propuesta creativa en 3D en relación a la muestra Sugo Escultor. “Tradición, Ensayos y Legado”. Sin previa inscripción.

Martes a domingo | de 18 a 20 | Sala 1

-El Portal del Tiempo

Para niños y familia. Actividad recreativa vinculada a obras de la Colección Permanente y la exposición temporal de Sala 1.

Viernes 14 y 21 de julio. Domingos 16 y 23 de julio | 17:00

Sin previa inscripción.