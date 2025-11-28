Muerte del joven sanjuanino en Chile: su familia pide ayuda para el sepelio

El hallazgo se produjo cuando una patrullera de la Armada, durante un operativo programado, divisó el cuerpo flotando a media agua, a unos 500 metros del punto donde Alejandro había sido arrastrado por el oleaje mientras se bañaba junto a su familia.
Movida solidaria para costear el sepelio
Con la confirmación oficial, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para acompañar a la madre y los hermanos del adolescente, quienes no cuentan con recursos para afrontar los gastos fúnebres.
En los grupos de búsqueda y oración, Alejandra Iturriaga, madre del joven, compartió un mensaje agradeciendo el acompañamiento recibido: “En lo que puedan ayudar estaré agradecida siempre... También agradezco que estuvieron apoyando tanto en oración y estando con nosotros acá como familia”.
Para quienes deseen colaborar, se habilitó una cuenta de Mercado Pago:
Once días de búsqueda
La confirmación puso fin a 11 días de operativos por aire y mar en la bahía de Coquimbo, donde participaron equipos de rescate chilenos. Desde el primer momento, los investigadores habían identificado coincidencias entre el cuerpo hallado y la descripción del adolescente, aunque la confirmación se dio recién tras los análisis científicos.