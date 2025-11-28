"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > muerte

Muerte del joven sanjuanino en Chile: su familia pide ayuda para el sepelio

La PDI confirmó que el cuerpo encontrado en Cuatro Esquinas pertenece a Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino desaparecido en el mar. Su familia organiza una colecta para afrontar los gastos fúnebres.

La Policía de Investigaciones de Chile confirmó este viernes la identidad del cuerpo hallado el jueves por la mañana en las costas de Cuatro Esquinas, en La Serena, y estableció que corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente sanjuanino desaparecido en el mar el pasado 17 de noviembre.

La verificación se realizó mediante peritajes dactiloscópicos llevados adelante por la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional. El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, explicó al diario El Día que el análisis permitió identificar científicamente al joven.

“El análisis dactiloscópico permitió establecer que se trata de Alejandro Cabrera”, informó el prefecto Lazo, en referencia al procedimiento desarrollado junto a la Armada y otros organismos de seguridad.

Te puede interesar...

El hallazgo se produjo cuando una patrullera de la Armada, durante un operativo programado, divisó el cuerpo flotando a media agua, a unos 500 metros del punto donde Alejandro había sido arrastrado por el oleaje mientras se bañaba junto a su familia.

Movida solidaria para costear el sepelio

Con la confirmación oficial, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para acompañar a la madre y los hermanos del adolescente, quienes no cuentan con recursos para afrontar los gastos fúnebres.

En los grupos de búsqueda y oración, Alejandra Iturriaga, madre del joven, compartió un mensaje agradeciendo el acompañamiento recibido: “En lo que puedan ayudar estaré agradecida siempre... También agradezco que estuvieron apoyando tanto en oración y estando con nosotros acá como familia”.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó una cuenta de Mercado Pago:

  • Alias: jana.pola

  • CVU: 0000003100064960234183

  • Nombre: Alejandra Paola Iturriaga Araya

Once días de búsqueda

La confirmación puso fin a 11 días de operativos por aire y mar en la bahía de Coquimbo, donde participaron equipos de rescate chilenos. Desde el primer momento, los investigadores habían identificado coincidencias entre el cuerpo hallado y la descripción del adolescente, aunque la confirmación se dio recién tras los análisis científicos.

Temas

Te puede interesar