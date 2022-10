Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sanjuan8.com (@sanjuan8)

El video fue subido por la usuaria @vero_0013 en la red social TikTok . "No fue sólo ese día, es todos los días. Dejan ordenados los juguetes y al otro dúia están todos desparramados", manifiesta la testigo. La imagen, en pocas horas cosechó más de 32 mil visitas y cientos de "me gusta" aunque no todos los seguidores estuvieron de acuerdo con la publicación.

Algunos usuarios criticaron a los docentes por estar con el celular y no prestarle atención a los niños.