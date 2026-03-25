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Miércoles con nubosidad variable y ráfagas tras el fuerte viento

Tras las intensas ráfagas registradas, San Juan transitará una jornada con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura.

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 18°C. Según el pronóstico oficial, el termómetro ascenderá hasta los 24°C durante la tarde, para finalizar el día con unos agradables 20°C. En cuanto al estado del cielo, se prevé una transición de parcialmente nublado por la mañana a algo nublado hacia el cierre del miércoles.

El viento sigue siendo el protagonista del inicio del día, aunque con tendencia a disminuir su intensidad:

  • Mañana: Vientos del sector Sudeste (SE) con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañados de ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h.

  • Tarde: El viento rotará hacia el Noreste (NE), bajando su intensidad a un rango de entre 13 y 22 km/h.

  • Noche: Se espera que sople desde el Sur (S) con la misma velocidad leve (13-22 km/h).

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