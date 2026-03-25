Miércoles con nubosidad variable y ráfagas tras el fuerte viento

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 18°C. Según el pronóstico oficial, el termómetro ascenderá hasta los 24°C durante la tarde, para finalizar el día con unos agradables 20°C. En cuanto al estado del cielo, se prevé una transición de parcialmente nublado por la mañana a algo nublado hacia el cierre del miércoles.