Momentos de extrema tensión se vivieron durante la tarde de este jueves en Pocito, cuando un voraz incendio amenazó con destruir un depósito ubicado en la intersección de calle Mendoza y calle 17, en Pocito. La rápida intervención de varias dotaciones de bomberos evitó que el fuego alcanzara por completo la estructura.
Un depósito estuvo al borde de ser consumido por las llamas
La rápida intervención de varias dotaciones de bomberos evitó que el fuego alcanzara por completo la estructura. Ocurrió en Pocito.