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Un depósito estuvo al borde de ser consumido por las llamas

La rápida intervención de varias dotaciones de bomberos evitó que el fuego alcanzara por completo la estructura. Ocurrió en Pocito.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la tarde de este jueves en Pocito, cuando un voraz incendio amenazó con destruir un depósito ubicado en la intersección de calle Mendoza y calle 17, en Pocito. La rápida intervención de varias dotaciones de bomberos evitó que el fuego alcanzara por completo la estructura.

El siniestro, cuyas causas aún son materia de investigación, generó una profunda preocupación entre los vecinos de la zona, quienes observaron con angustia el avance de las llamas y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia ante el riesgo de que el fuego se propagara hacia los terrenos y construcciones cercanas.

La magnitud del foco y la complejidad del terreno obligaron a desplegar un importante operativo. En una primera instancia arribaron dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Rawson, cuyos efectivos comenzaron un ataque directo contra las llamas con el objetivo de frenar su avance hacia las paredes del depósito.

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Ante la intensidad del incendio y las dificultades para contenerlo, se sumó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Pocito. Los rescatistas colaboraron con el abastecimiento de agua y realizaron tareas de enfriamiento en los sectores más comprometidos para impedir que las ráfagas de viento reavivaran los focos activos.

Tras varias horas de intenso trabajo conjunto, los bomberos lograron circunscribir el perímetro del incendio y evitar que el fuego consumiera las instalaciones del depósito.

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