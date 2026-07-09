Un depósito estuvo al borde de ser consumido por las llamas

El siniestro, cuyas causas aún son materia de investigación, generó una profunda preocupación entre los vecinos de la zona, quienes observaron con angustia el avance de las llamas y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia ante el riesgo de que el fuego se propagara hacia los terrenos y construcciones cercanas.

La magnitud del foco y la complejidad del terreno obligaron a desplegar un importante operativo. En una primera instancia arribaron dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Rawson, cuyos efectivos comenzaron un ataque directo contra las llamas con el objetivo de frenar su avance hacia las paredes del depósito.