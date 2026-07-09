Un rápido operativo policial permitió recuperar un automóvil y un teléfono celular de alta gama que habían sido robados durante un violento asalto ocurrido en el departamento Rawson. El procedimiento se desarrolló pocos minutos después del hecho y culminó con el hallazgo de ambos elementos sustraídos.
Violento asalto en Rawson: recuperaron el auto y un iPhone robados
El episodio ocurrió sobre calle España, a la altura de calle Cenobia Bustos, donde dos estudiantes, de 24 y 29 años, fueron sorprendidas por dos delincuentes mientras permanecían detenidas en su vehículo, un Renault Sandero RS de color negro.