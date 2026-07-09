Violento asalto en Rawson: recuperaron el auto y un iPhone robados

Mientras uno de los delincuentes logró escapar corriendo, el otro aprovechó la situación para subir al Renault Sandero y huir en el automóvil.

Tras el llamado de vecinos al 911, se desplegó un operativo del que participaron efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur, Comisaría 6ª, la Unidad Operativa Pocito Norte y la Brigada Sur.

Como resultado del procedimiento, el vehículo fue localizado abandonado en el interior del barrio Juana Manso. A pocos metros del lugar, los uniformados encontraron uno de los teléfonos celulares.

La búsqueda continuó y, posteriormente, los efectivos lograron recuperar el iPhone robado, que había sido descartado en los fondos de la Escuela Hogar.

La investigación continúa para identificar y detener a los dos autores del asalto, quienes permanecen prófugos.