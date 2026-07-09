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Violento asalto en Rawson: recuperaron el auto y un iPhone robados

El episodio ocurrió sobre calle España, a la altura de calle Cenobia Bustos, donde dos estudiantes, de 24 y 29 años, fueron sorprendidas por dos delincuentes mientras permanecían detenidas en su vehículo, un Renault Sandero RS de color negro.

Un rápido operativo policial permitió recuperar un automóvil y un teléfono celular de alta gama que habían sido robados durante un violento asalto ocurrido en el departamento Rawson. El procedimiento se desarrolló pocos minutos después del hecho y culminó con el hallazgo de ambos elementos sustraídos.

El episodio ocurrió sobre calle España, a la altura de calle Cenobia Bustos, donde dos estudiantes, de 24 y 29 años, fueron sorprendidas por dos delincuentes mientras permanecían detenidas en su vehículo, un Renault Sandero RS de color negro.

Según la denuncia, uno de los asaltantes introdujo la mano por la ventanilla y le arrebató a una de las víctimas un iPhone 16 Pro Max con funda transparente, además de su documento nacional de identidad. Luego, las mujeres descendieron del vehículo e intentaron perseguir a los ladrones a pie.

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Mientras uno de los delincuentes logró escapar corriendo, el otro aprovechó la situación para subir al Renault Sandero y huir en el automóvil.

Tras el llamado de vecinos al 911, se desplegó un operativo del que participaron efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur, Comisaría 6ª, la Unidad Operativa Pocito Norte y la Brigada Sur.

Como resultado del procedimiento, el vehículo fue localizado abandonado en el interior del barrio Juana Manso. A pocos metros del lugar, los uniformados encontraron uno de los teléfonos celulares.

La búsqueda continuó y, posteriormente, los efectivos lograron recuperar el iPhone robado, que había sido descartado en los fondos de la Escuela Hogar.

La investigación continúa para identificar y detener a los dos autores del asalto, quienes permanecen prófugos.

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