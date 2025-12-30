La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, pondrá en marcha un operativo especial de seguridad y tránsito con motivo de los festejos de Año Nuevo, que se desarrollará en toda la Provincia y contará con un refuerzo significativo de recursos humanos y logísticos. El dispositivo comenzará de manera anticipada y se extenderá durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, con el objetivo de prevenir incidentes y ordenar la circulación vehicular.
Más de 500 efectivos policiales en las calles por Año Nuevo
La Policía desplegará un dispositivo especial en rutas, accesos y espacios de alta concurrencia durante las celebracion de Año Nuevo.