Más de 500 efectivos policiales en las calles por Año Nuevo

Cómo será el operativo

El despliegue estará orientado a brindar seguridad en comercios, barrios, rutas y sectores de alta concentración de personas, como balnearios, piletas y campings. Además, se realizarán controles de alcoholemia y operativos viales rotativos en accesos y rutas principales, reforzando la prevención durante las celebraciones.

La cobertura incluirá los principales ingresos a la provincia, rutas hacia zonas turísticas, el perilago y los accesos a los diques, abarcando los cuatro puntos cardinales. Durante las 48 horas de vigencia del operativo, se llevarán adelante más de 100 procedimientos preventivos en distintos puntos de San Juan.

Es importante recordar a la comunidad a respetar las normas de tránsito y las recomendaciones de seguridad, con el fin de que los festejos se desarrollen con normalidad. El operativo busca garantizar tranquilidad y acompañamiento a la ciudadanía durante una de las fechas de mayor movimiento del año.