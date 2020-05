La médica infectóloga se defendió ante las acusaciones por la polémica del tercer caso

La jefa de Infectología del hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, se defendió luego de ser detenida en su casa y liberada en unas horas por la polémica del tercer paciente con COVID-19 que fue trasladado a la provincia en el avión sanitario. En exclusiva para De Sobremesa, programa que emite Canal 8, explicó su relación con la paciente del cuarto caso positivo en la provincia –hermana del transportista con el tercer caso- y su vinculación con el traslado.

La médica contó que tiene muchos colegas conocidos en Buenos Aires debido a que en aquella provincia realizó su formación profesional. Además, trabaja actualmente en comisiones de la Sociedad Argentina de Infectología desde San Juan.

“La doctora (paciente con el cuarto caso) es amiga mía y cuando su hermano se enfermó en Buenos Aires, ella se contactó con varios médicos para conocer su estado de salud. Entre esos contactos estaba la infectóloga del hospital Abete, donde él estuvo internado. La profesional me comentó que el paciente –transportista- ingresó con neumonía por neumococo y que estuvo internado en Terapia Intensiva, en grave estado, incluso pensaron que iba a morir”, contó.

Respecto a los hisopados que le realizaron en aquella provincia al paciente, dijo que se le hizo uno al ingreso y otro a las 72 horas, ambos con resultados negativos para COVID-19. Luego de unos días, el paciente presentó evolución y salió de la Terapia.

“Durante el fin de semana previo al traslado del paciente en el avión sanitario, la doctora –cuarto caso- me dice que ya tenía el vuelo autorizado y necesitaba formalmente el resultado de los testeos por escrito, que no estaba subido al sistema informático de salud (SISA). Me comunico nuevamente con la doctora de Buenos Aires y me dijo que al estar el paciente en condiciones de alta sanatorial (que podía salir del hospital), le hicieron un tercer hisopado el 30 de abril, que resultó negativo”, expresó.

Acerca de qué sucedió una vez que arribó el vuelo, comentó que el paciente “tenía que hacer cuarentena por llegar de una provincia con circulación viral, pero al hacer fiebre pasa a internarse en el hospital Rawson donde le hicieron el hisopado y quedó internado en el área COVID-19- Creo que en el vuelo hizo fiebre, desconozco con precisión”.

La doctora dejó en claro que “mi intervención en ese caso fue haber tratado facilitar que ese resultado del testeo que le faltaba para completar el vuelo, que ya estaba autorizado, estuviese en regla”.