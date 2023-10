Maternidad desde las luchas sociales, culturales y políticas: cómo apoya el Estado

"Tenemos varios programas que respaldan a las personas que maternan. Lo más importante, en principio, es trabajar con lo cultural. Estamos haciendo un gran trabajo, pese a que el tema en sí de la maternidad la trabaja el Ministerio de Salud. En este momento, se está realizando un gran trabajo de Lactancia con los kits de los Mil Días. Estamos trabajando en un proyecto para madres de familias monomarentales".

Para que esto sea posible, el Ministerio de la Mujer lleva adelante el Programa Acompañar, que ha alcanzado a 320.000 mujeres de la Argentina, víctima de violencia de género o inmersas en un círculo de carencias difíciles de superar, en el cual, la ayuda del Estado es fundamental. Consiste en una ayuda económica que se extiende durante 6 meses, acompañada de un abordaje integral.

En San Juan son 8.265 mujeres y LGBTI+ que son parte de este programa, con niños a cargo. "Nuestro cambio de paradigma es integral. No atendemos sólo la urgencia, sino que entendemos que las personas que ingresan a este plan son madres. Poder hacer un abordaje con infancia, salud, educación y contener a los niños y niñas desde otro lugar".

En el espectro de "madre adoptante, no biológica" se respira un ámbito bastante carenciado en la Argentina. Actualmente, se está trabajando en el Congreso un conjunto de leyes que puedan adaptar las necesidades y realidades desde un punto de vista legal, que permita políticas concretas. Por el momento, el Ministerio de la Mujer trabaja con todas por igual. "Cuando ingresa el pedido de una madre al ministerio, no hacemos diferencia; trabajamos con todas por igual", expresó Ayelén. Asimismo, agregó que "las mujeres que ingresan al programa, lo hacen desde la vulnerabilidad económica, pero también física por el nivel de violencia".

La maternidad, con la mirada de las nuevas masculinidades

El rol de madre es inalienable e indiscutible, desde el punto de vista afectivo y saludable; pero esto, en el siglo XXI no implica que los padres no cumplan un rol estrecho e indispensable a la hora de criar a los niños. Las nuevas masculinidades le echaron luz a la maternidad transformada.

Las madres que merecen tener los mismos tiempos, el mismo apoyo, el mismo empuje de crecimiento y la misma posibilidad de progreso que el padre, lo que implica que su compañero renuncie a situaciones laborales para apoyarla, tal como lo haría una madre. Ese cambio, que también va acompañado de una mirada empresarial sobre las posiciones jerárquicas y los lugares de poder, aún no ha aflorado en su totalidad en el país.

"No hemos logrado la transformación cultural que queremos. Si bien, hemos dado grandes pasos en Argentina, no son los suficientes. Esperamos que se vea un poco más palpable que las mujeres, todavía no ocupan lugares por una cuestión de tiempo. Las mujeres madres cuidan todavía 6 horas y media a los niños contra 3 horas 40 minutos que cuidan los hombres. Hay una igualdad que las madres no tienen y por eso, los mecanismos están enfocados en la ley de cuidados parentales. Hay que hacer un fuerte trabajo sobre las masculinidades, para que todos entiendan que también son parte de la crianza, para que entiendan que no sólo las madres deben tener esa corresponsabilidad sino también el padre y la familia", destacó Mazzina.

Asimismo, brindó su opinión sobre el camino transitado: "Vamos por buen camino, aunque sabemos que tenemos un montón de discursos de retrocesos. Hay que dar grandes batallas aún. La creación del ministerio ha sido un gran logro, se ha comprendido que las mujeres también estamos, que las mujeres cobramos menos, que no se ocupan espacios de participación política, no ocupamos espacios de jerarquía, en la construcción por ejemplo. Los embarazos también son un impedimento para los contratos, como los hombres no cuidan es más fácil contratarlos", añadió.

El replantearse los roles sociales, para que la mujer deje de tener el segundo lugar de lo público y en lo privado, implica una fuerte inyección de conciencia, forjada por políticas que apoyen y sustenten esa forma de gobernabilidad. "En ese sentido, Argentina es el país que más se valoran las políticas de la mujer y de género; eso hay que conservarlo", sostuvo Mazzina.

Políticas de género en San Juan, con el respaldo de Nación

programa acompañar.jpeg El Programa Acompañar se gestó en diciembre de 2019, con el gobierno de Alberto Fernández. Brinda contención en situaciones de violencia física, sexual, laboral, simbólica, patrimonial y económica, y psicológica.

Hay 8.265 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género recibieron apoyo económico y acompañamiento psicosocial del Programa Acompañar, según los datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer a sanjuan8.com.

El programa cuenta con dos equipos integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social del Programa Acercar Derechos (PAD). Los equipos están en los municipios de Capital y Chimbas. Desde su conformación a agosto 2023, se abordaron 1.141 situaciones de violencia de género, según las últimas estadísticas.

En el marco del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género se brindó asistencia integral y apoyo económico ante 9 situaciones de femicidio a hijos de madres asesinadas.