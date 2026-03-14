Más de 300 personas caminaron contra el cáncer cervicouterino

En la actividad estuvo presente el secretario Técnico, Alejandro Navarta; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez; el jefe de Zona Sanitaria I, Andrés Escudero; la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic; las referentes del Programa de cáncer cervicouterino, Andrea Rizo y Lucia Pizarro; y todo el equipo de Materno Infancia y demás programas de Salud.

La directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic, señaló que el objetivo de estas acciones es acercar la salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de realizar controles periódicos. En ese sentido, explicó que el test de VPH es un estudio sencillo que puede realizarse en los centros de salud y hospitales de la provincia, y que permite detectar tempranamente el virus responsable de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino.

La jornada contó con la participación de Karina Palacios quien realizó las pausas activas, con la coordinación del equipo del Programa Lucha contra el Sedentarismo, quienes guiaron la caminata.

Además, se brindaron distintos servicios sanitarios: Realizaron test de HPV, controles de salud, vacunación a través del vacunatorio móvil, enfermería y testeos de VIH, sífilis. Hepatitis C y D, también. Estuvieron presentes el equipo de trabajo social y agentes sanitarios de la Zona Sanitaria I, quienes acompañaron a los asistentes brindando información y orientación.

Todos estos estudios y controles están disponibles durante todo el año en los centros de salud.

La caminata concluyó con un mensaje claro para toda la comunidad: la prevención, los controles periódicos y la vacunación son las principales herramientas para reducir el impacto de esta enfermedad y cuidar la salud de las mujeres.