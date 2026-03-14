"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cáncer

Más de 300 personas caminaron contra el cáncer cervicouterino

En el Parque de Mayo, Salud realizó una importante jornada de prevención para las mujeres de San Juan.

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer cervicouterino, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una caminata de concientización en el Parque de Mayo que convocó a alrededor de 300 personas.

La actividad, organizada por la Dirección de Materno Infancia y distintos equipos de salud, pertenecientes a la Secretaria técnica tuvo como objetivo promover la prevención, informar a la población y facilitar el acceso a estudios y controles de salud, bajo el lema de promover el cuidado de la salud de las mujeres.

En ese sentido, se reforzó en esta actividad que la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), los controles ginecológicos periódicos y estudios como el PAP y el test de VPH son fundamentales para detectar a tiempo posibles lesiones y prevenir el cáncer de cuello de útero.

Te puede interesar...

En la actividad estuvo presente el secretario Técnico, Alejandro Navarta; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez; el jefe de Zona Sanitaria I, Andrés Escudero; la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic; las referentes del Programa de cáncer cervicouterino, Andrea Rizo y Lucia Pizarro; y todo el equipo de Materno Infancia y demás programas de Salud.

La directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic, señaló que el objetivo de estas acciones es acercar la salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de realizar controles periódicos. En ese sentido, explicó que el test de VPH es un estudio sencillo que puede realizarse en los centros de salud y hospitales de la provincia, y que permite detectar tempranamente el virus responsable de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino.

La jornada contó con la participación de Karina Palacios quien realizó las pausas activas, con la coordinación del equipo del Programa Lucha contra el Sedentarismo, quienes guiaron la caminata.

Además, se brindaron distintos servicios sanitarios: Realizaron test de HPV, controles de salud, vacunación a través del vacunatorio móvil, enfermería y testeos de VIH, sífilis. Hepatitis C y D, también. Estuvieron presentes el equipo de trabajo social y agentes sanitarios de la Zona Sanitaria I, quienes acompañaron a los asistentes brindando información y orientación.

Todos estos estudios y controles están disponibles durante todo el año en los centros de salud.

La caminata concluyó con un mensaje claro para toda la comunidad: la prevención, los controles periódicos y la vacunación son las principales herramientas para reducir el impacto de esta enfermedad y cuidar la salud de las mujeres.

Temas

Te puede interesar