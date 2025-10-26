La Libertad Avanza arrasó y superó el 40% en las legislativas nacionales

Fuerza Patria, por su parte, obtuvo el 24,50% de los sufragios, registrando su peor desempeño histórico en comicios legislativos, mientras que Provincias Unidas quedó tercera con el 5,12%. El escrutinio se realizó bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que permitió agilizar la votación y homogeneizar la presentación de los candidatos.

En la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses el peronismo había ganado por más de 14 puntos en elecciones locales, la lista oficialista liderada por Diego Santilli superó al peronismo por apenas un punto porcentual, demostrando la capacidad de consolidación del oficialismo en los distritos clave.