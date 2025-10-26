"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > La Libertad Avanza

La Libertad Avanza arrasó y superó el 40% en las legislativas nacionales

La Libertad Avanza logró una contundente victoria en las legislativas nacionales, mientras Fuerza Patria registró su peor desempeño histórico y Provincias Unidas quedó tercera.

a Libertad Avanza se impuso con claridad en las elecciones legislativas 2025, alcanzando el 40,84% de los votos a nivel nacional. La votación consolidó al oficialismo como primera fuerza en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y le permitirá equilibrar su representación en la Cámara de Diputados y el Senado.

Fuerza Patria, por su parte, obtuvo el 24,50% de los sufragios, registrando su peor desempeño histórico en comicios legislativos, mientras que Provincias Unidas quedó tercera con el 5,12%. El escrutinio se realizó bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que permitió agilizar la votación y homogeneizar la presentación de los candidatos.

En la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses el peronismo había ganado por más de 14 puntos en elecciones locales, la lista oficialista liderada por Diego Santilli superó al peronismo por apenas un punto porcentual, demostrando la capacidad de consolidación del oficialismo en los distritos clave.

Te puede interesar...

La victoria ofrece al presidente Javier Milei mayor respaldo político para consolidar su gestión y realizar cambios de gabinete, mientras que el oficialismo celebra el cumplimiento del objetivo de asegurar al menos un tercio de las bancas propias en la Cámara de Diputados. Además, la votación reflejó la expansión de La Libertad Avanza hacia provincias del interior, compensando la ventaja histórica del peronismo en Buenos Aires.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad, sin incidentes mayores, y con un fuerte protagonismo de las autoridades de mesa y fiscales partidarios que garantizaron transparencia en el proceso. Con esta contundente victoria, el oficialismo inicia la segunda etapa de su mandato con mayor margen de maniobra en el Congreso y oxígeno político para consolidar su agenda.

image

Temas

Te puede interesar