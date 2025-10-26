a Libertad Avanza se impuso con claridad en las elecciones legislativas 2025, alcanzando el 40,84% de los votos a nivel nacional. La votación consolidó al oficialismo como primera fuerza en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y le permitirá equilibrar su representación en la Cámara de Diputados y el Senado.
La Libertad Avanza arrasó y superó el 40% en las legislativas nacionales
La Libertad Avanza logró una contundente victoria en las legislativas nacionales, mientras Fuerza Patria registró su peor desempeño histórico y Provincias Unidas quedó tercera.