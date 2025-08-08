Los vecinos de Mogna accederán a internet gratuito

La obra en Mogna ya está 100 % finalizada. Se instalaron 32 access points (AP), se tendieron 11,2 kilómetros de fibra óptica y se colocaron 30 postes para garantizar la infraestructura necesaria. El servicio de internet es del tipo satelital, con una capacidad de hasta 500 megas de bajada, lo que asegura una conexión de alta calidad para toda la comunidad.

Los puntos de conexión están ubicados en escuelas, centros de salud, clubes deportivos, el destacamento policial y espacios abiertos. Están señalizados y permiten que cualquier vecino se conecte de forma libre y gratuita. En muchos casos, la señal llega incluso a los hogares cercanos, y quienes viven más alejados solo deben acercarse unos metros para acceder al servicio.

La obra no solo mejora la calidad de vida de los habitantes de Mogna, sino que también abre nuevas oportunidades en educación, salud, seguridad y comunicación. Además, alcanza zonas como Los Puestos, que hasta ahora no contaban con ningún tipo de conectividad.

Este avance se suma a otras acciones similares que se están desarrollando en localidades alejadas de la provincia. En Puchuzún, Calingasta, se instalaron 19 puntos de acceso a internet, y en Valle Fértil se trabaja en cinco localidades: San Agustín (50 puntos), Astica (13), Chucuma (9), Usno (5) y Valle del Rosario (9). A esto se sumarán entre 30 y 40 puntos en espacios públicos como plazas, veredas y calles.

La conectividad en Mogna es un ejemplo concreto de cómo los recursos generados por la minería pueden traducirse en obras que transforman la vida de las comunidades. El proyecto marca el inicio de una nueva etapa para la localidad, con más acceso, más oportunidades y más integración.