Los candidatos a senadores y diputados, en la cuenta regresiva: una a una, sus ideas

*José Peluc (candidato a diputado por La Libertad Avanza)

“Los libertarios nos sentimos comprometidos. Con ganas y con el compromiso de cumplir cada promesa de campaña. La sociedad no tiene límites, no hay margen de error y eso es porque a la política no le aguantan nada. Hubiera sido bueno que la sociedad fuera así siempre. Ya que la mentira no está penalizada en la política, para quien no cumple hay que sacarlo. Todos prometieron salir de la inflación, dijeron que era la incapacidad de gobernar, pero nadie nos sacó. Necesitamos libre comercio para Economías Regionales. El Estado no puede seguir dándoles una mano a los productores o a la industria. Sino que les tiene que sacar las manos de encima porque los tienen presionados por impuestos. Cuando se les saca impuestos al productor, no les hace falta subsidios".

*Nancy Picón (candidata a diputada por Cambia San Juan)

"Las economías regionales son muy importantes, tanto para quien les habla como para nuestro espacio, pero hay que empezar por el principio: tenemos que trabajar el tema de la emergencia hídrica. Sin agua, las economías regionales están bastante complicadas. La falta de agua o la falta de inversión para el manejo de la poca agua que tenemos es un tema central. Hay tres puntos importantes para las economías regionales: la macroeconomía estabilizada, la inversión en tecnologías y, tercero, el apoyo y los créditos a las Pymes. Todo el trabajo que vamos a hacer con nuestro espacio es apoyar las economías porque son lo que se necesita para salir de la crisis".

*Jorge Chica (candidato a diputado por Vamos San Juan)

"No ha tocado ir innumerable cantidad de veces a gestionar a Buenos Aires. Se habla de federalismo, pero lo cierto es que muchas veces se nos dificulta llegar. San Juan ha sido un modelo en muchos aspectos. Tenemos la posibilidad de seguir potenciando lo que nos ha permitido destacarnos, a través de muchas economías como lo fue el deporte y el turismo. Hoy en una situación sumamente sensible en lo económico podemos mostrar un presupuesto equilibrado y poder seguir defendiendo lo construido. La experiencia en gestión nos ha dado conocimiento en otros ámbitos".

CANDIDATOS A SENADORES

*Bruno Olivera (candidato a senador por La Libertad Avanza)

"Nosotros en nuestra propuesta analizamos dos cosas: la moral y la libre competencia. Nosotros queremos que las provincias dependan de sí mismo y que no estén dependiendo de un dinero nacional que les entre dependiendo el poder que esté de turno y que no se vaya modificando dependiendo de la relación con Nación. Por eso planteamos eliminar la coparticipación. En base al plan que tenemos queremos esa independencia de las provincias".

*Emilio Achem (candidato a senador por Cambia San Juan)

"Como sanjuanino y como federal vamos a defender la coparticipación en el porcentaje que tiene. El 81% de los recursos que ingresan lo hacen por coparticipación federal por lo cual estamos hablando de casi todo el movimiento estatal. Hablar de ese tema para los sanjuaninos no es conveniente,pero tenemos que buscar corregir lo que produjo Massa en estos últimos 15 días que fue cortarle la masa coparticipable por la reducción de IVA. Hay que modificar el gasto público para que la masa primaria aumente".

*Sergio Uñac (candidato a senador por Vamos San Juan)

"Hay que seguir defendiendo la coparticipación. Hay muchos que dicen que es poco o que es mucho, hay otros que la quieren eliminar. Con humildad lo digo, eso es un profundo desconocimiento de la realidad jurídica. La Nación cobra impuestos por delegación de facultades que las provincias hicimos hace varias décadas. Lo que plantea Javier Milei no se puede hacer. Hay que ser muy serios con esto, no se puede jugar con lo que las provincias tienen para cumplir sus obligaciones para con sus ciudadanos. Creo que el próximo congreso tendrá grandes temas para poder discutir.

