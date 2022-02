Los alumnos de secundaria podrán pasar de año hasta con 4 materias pendientes

Sólo se podrá matricular en el año corriente a los alumnos que adeuden hasta el 15 de marzo no más de 4 espacios curriculares. Es decir, que los alumnos que tengan más de 4 materias no podrán ser inscriptos en el año siguiente; por ejemplo, si un alumno de 4to año tiene 5 materias pendientes entre las previas, EPPA 2020 y materias aún no aprobadas en 2021, repetirá de año.

“Sólo para los alumnos que han sido evaluados en la instancia comprendida entre los días 2 y 15 de marzo, tendrán la posibilidad de realizar su matriculación, según su condición académica, desde el 16 de marzo”, expresó el comunicado que enviaron algunos colegios secundarios.

Paralelamente, informaron la instancia de recuperación que se había previsto para la última semana de febrero, según lo publicado en diciembre 2021, se desplaza a los días comprendidos entre el 2 de marzo y el 15 de marzo. En estas fechas se recuperarán los contenidos no logrados aún. Además, entre estas fechas (del 2 al 15 de marzo) también se incluirán los espacios comprendidos en EPPA 2020.