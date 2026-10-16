Un camión que transportaba productos cárnicos protagonizó un incidente que pudo tener consecuencias graves en Rawson, cuando su acoplado se desprendió de la cabina y quedó detenido sobre sus ruedas traseras, en inmediaciones del cruce de Superiora y Lemos.
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Un acoplado con carga se desprendió de un camión y generó complicaciones
El incidente ocurrió en la esquina de Superiora y Lemos. El vehículo quedó apoyado sobre sus ruedas traseras y no hubo personas heridas. La policía intervino para ordenar el tránsito.