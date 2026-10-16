Un acoplado con carga se desprendió de un camión y generó complicaciones

Según la información disponible, el conductor detuvo la marcha de inmediato y el acoplado de la marca Frideza quedó parado sin impactar contra otros vehículos ni provocar heridos.

La situación obligó a reorganizar el tránsito en la zona, donde intervino personal policial para ordenar la circulación mientras se buscaba una solución para retirar el vehículo de gran porte. Para esa tarea, se aguardaba la intervención de una grúa.