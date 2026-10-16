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Un acoplado con carga se desprendió de un camión y generó complicaciones

El incidente ocurrió en la esquina de Superiora y Lemos. El vehículo quedó apoyado sobre sus ruedas traseras y no hubo personas heridas. La policía intervino para ordenar el tránsito.

Un camión que transportaba productos cárnicos protagonizó un incidente que pudo tener consecuencias graves en Rawson, cuando su acoplado se desprendió de la cabina y quedó detenido sobre sus ruedas traseras, en inmediaciones del cruce de Superiora y Lemos.

Según la información disponible, el conductor detuvo la marcha de inmediato y el acoplado de la marca Frideza quedó parado sin impactar contra otros vehículos ni provocar heridos.

La situación obligó a reorganizar el tránsito en la zona, donde intervino personal policial para ordenar la circulación mientras se buscaba una solución para retirar el vehículo de gran porte. Para esa tarea, se aguardaba la intervención de una grúa.

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