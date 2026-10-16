La agenda deportiva para este fin de semana en San Juan

La séptima fecha del campeonato 2026 se disputará entre el sábado 17 y domingo 18 en el Circuito Villicum, Albardón. La competencia cuenta con organización de Asociación Pilotos Automóviles Competición, y apoyo del Gobierno provincial. Esta será la segunda presentación de la categoría en la provincia durante el año.

Patinaje Artístico

Copa González Molina

Con organización de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, desde este domingo 18 al sábado 24 de octubre se celebrará esta Copa que reunirá a 600 patinadores. Serán varones y damas de categoría C, de entre 6 y 15 años, y entre ellos más de 50 representantes sanjuaninos.

Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas

5° Marareciclón 2026

Este viernes 16 octubre desde las 8 horas hasta el mediodía se celebrará la quinta edición. Cerca de 90 instituciones y más de 3.000 personas se darán cita en el Paseo de las Palmeras, anexo al estadio Aldo Cantoni.

Las instituciones que más elementos reciclados reunieron en su comunidad ganarán interesantes premios, como por ejemplo un viaje para todo el grupo a conocer el Parque Ischigualasto.

Seguridad Náutica

Capacitación Especializada de Rescate en Río

Este sábado 17 por la mañana se llevará a cabo la tercera y última jornada de capacitación. La convocatoria es en Kayak Club en playa Las Tapias, Ullum. El horario será de 8 a 14 h. Esta actividad está dirigida a la brigada especial de náutica, bomberos de la Policía de San Juan y alumnos del curso de guardavidas profesional náutico.

Ciclismo

Libres y Máster

Este sábado 17 se disputará la tercera fecha del calendario rutero para las categorías citadas. La cita será la 21° edición del Circuito Lilo Morales en 9 de Julio. La concentración será en la Plaza departamental desde las 15, y las largadas a partir de las 16.

Estadio San Juan del Bicentenario

Liga Sanjuanina de Fútbol: uno de los partidos correspondientes al Torneo Clausura 2026 de Primera División A masculina se disputará el domingo 18. Por los Cuartos de Final, Alianza de Santa Lucía recibirá a Sp. Rivadavia de La Bebida desde las 17. La serie es a un solo partido.

Cuadrangular Fútbol Senior: el sábado 17, entre las 14 y las 19, en el campo de juego principal se celebrará un torneo amistoso con la participación de excombatientes de Malvinas. También habrá entrega de distinciones a las 19:30.