Con una fuerte impronta identitaria, La Cuyanía regresa en su quinta edición para poner en valor la música y las tradiciones de la región cuyana. El evento, que ya se consolidó como uno de los encuentros culturales más esperados del año, invita a disfrutar de dos jornadas colmadas de arte, danza y sabores regionales en un entorno al aire libre y familiar.
Llega la 5ª edición de "La Cuyanía" con música, danza y tradición
El festival tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre en los Jardines del Auditorio Juan Victoria, con presentaciones de destacados artistas locales