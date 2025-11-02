Llega la 5ª edición de "La Cuyanía" con música, danza y tradición

El festival se presenta como un espacio de crecimiento intelectual, económico y afectivo, impulsando el desarrollo profesional de los artistas sanjuaninos y el fortalecimiento de la memoria cultural de la región. La propuesta forma parte del Proyecto Colectivo de Difusión de la Identidad Musical de San Juan “La Cuyanía”, que busca promover las diversas manifestaciones artísticas del folklore local.

Durante ambas noches, los asistentes podrán recorrer la feria de emprendedores y artesanos “El Paseíto”, con más de 100 expositores, y disfrutar de un sector gastronómico con comidas típicas. El escenario principal, denominado “El escenario de la Peña”, reunirá a reconocidos músicos como Grupo Confluencia, Daniel Giovenco, Carlota de Belaustegui, Gustavo Troncozo, Los Barros, Abelino Cantos, Tres para Cuyo, Dúo Díaz Heredia, Los Videla, El Nuevo Encuentro, Ernesto Villavicencio, Noelia Cantos, Los Gajos de Pinono, Nano Rodríguez, Los Lucero de Jáchal, Diablito Martínez, Raúl Rizo y Los Labriegos.