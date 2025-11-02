"
Llega la 5ª edición de "La Cuyanía" con música, danza y tradición

El festival tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre en los Jardines del Auditorio Juan Victoria, con presentaciones de destacados artistas locales

Con una fuerte impronta identitaria, La Cuyanía regresa en su quinta edición para poner en valor la música y las tradiciones de la región cuyana. El evento, que ya se consolidó como uno de los encuentros culturales más esperados del año, invita a disfrutar de dos jornadas colmadas de arte, danza y sabores regionales en un entorno al aire libre y familiar.

El festival se presenta como un espacio de crecimiento intelectual, económico y afectivo, impulsando el desarrollo profesional de los artistas sanjuaninos y el fortalecimiento de la memoria cultural de la región. La propuesta forma parte del Proyecto Colectivo de Difusión de la Identidad Musical de San Juan “La Cuyanía”, que busca promover las diversas manifestaciones artísticas del folklore local.

Durante ambas noches, los asistentes podrán recorrer la feria de emprendedores y artesanos “El Paseíto”, con más de 100 expositores, y disfrutar de un sector gastronómico con comidas típicas. El escenario principal, denominado “El escenario de la Peña”, reunirá a reconocidos músicos como Grupo Confluencia, Daniel Giovenco, Carlota de Belaustegui, Gustavo Troncozo, Los Barros, Abelino Cantos, Tres para Cuyo, Dúo Díaz Heredia, Los Videla, El Nuevo Encuentro, Ernesto Villavicencio, Noelia Cantos, Los Gajos de Pinono, Nano Rodríguez, Los Lucero de Jáchal, Diablito Martínez, Raúl Rizo y Los Labriegos.

La danza estará representada por Carlos Illanes y Cecilia Soler, mientras que la conducción de las dos noches estará a cargo de Laura Poblete y Jorge Maestre.

Con una organización sólida y un compromiso sostenido en el tiempo, La Cuyanía continúa construyendo su legado como un festival que une tradición, arte y comunidad, reafirmando que la música cuyana sigue siendo un pilar de la identidad sanjuanina.

Las entradas generales tienen un valor de $3000 y podrán adquirirse en el lugar del evento.

